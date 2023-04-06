Васильев о словах Жаклена про российских биатлонистов: «Не все на Западе русофобы»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» слова французского биатлониста Эмильена Жаклена, который выступил за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Это говорит о том, что не все на Западе русофобы. Это радует. Все-таки есть разумные люди, которым политика безразлична. Их интересует только спорт. Жаклен не испугался, высказался. А сейчас очень небезопасно на Западе высказывать альтернативную точку зрения. Все должны в один голос говорить, что русские — главные злодеи. Им обязательно надо так говорить. Если кто-то говорит, что это не так, тот подвергает себя опасности. Слова Жаклена вызывают уважение. Я считаю, что придет время, и таких Жакленов будет больше. Этот спортсмен с первых дней защищал русских биатлонистов. Я надеюсь, что такие разумные люди на Западе не перевелись, и они еще проявят себя», — сказал Васильев «СЭ».

По итогам заседания 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.