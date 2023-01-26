Васильев: «Мы никогда не должны соглашаться на условия выступать без гимна и флага»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что МОК рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО.

«Со стороны МОК совсем неразумно так поступать. МОК — неполитическая организация. Соответственно, они не имеют права ставить вопрос, разделяя, кто за какую политику. Нам нельзя соглашаться на такие условия. Они ставят в невыгодное положение спортсменов. Их еще будут тестировать на предмет того, какой политики они придерживаются. Не могу себе этого представить. Это просто невозможно! Мы никогда не должны соглашаться на условия выступать без гимна и флага.

Сложно сказать, как будут поступать спортсмены. Некоторые захотят выступать. Считаю, что запрещать участвовать или нет на ОИ никому нельзя. Но это будет на совести спортсменов. Им с этим жить», — цитирует Васильева Sport24.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.