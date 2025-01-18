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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на заявление генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Мортена Дьюпвика.
«По поводу честности он, конечно, загнул. Все так называемые «больные» норвежские спортсмены, которые выигрывают медали и заявляют, что они не здоровы, это мошенники. Придет время и все узнают, на каких препаратах они выигрывали все свои медали. Даже с точки зрения здравого смысла понятно, что больной человек не может обыгрывать здорового и тем более выигрывать золотые медали Олимпиады и чемпионатов мира. Про честность он может между своими норвежцами говорить, но не на весь мир. Это попахивает цинизмом. Это все от лукавого», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».
Васильев выразил уверенность в том, что правда станет известна. Он ни на секунду не сомневается в этом. Когда ситуация изменится, тем, кто пытался скрыть правду, будет выгодно ее рассказать. Он добавил, что просто возникнет такая обстановка, в которой все выйдет наружу. Пусть пока нервничают и ждут своего часа. Достаточно взглянуть на фотографии Марит Бьорген: ее мускулы как у культуриста, а вены толщиной с палец. Очевидно, что это последствия применения стероидов. Не нужно быть специалистом, чтобы это понять.
Дьюпвик в интервью Odds.ru сообщил, что поддерживает отстранение России, чтобы защитить честность соревнований IBU и безопасность его участников.