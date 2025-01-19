Васильев: «У Бе есть веская причина для завершения карьеры, которую он скрывает»

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на заявление пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Йоханнеса Бе о завершении карьеры.

«Это очень странно. Какая-то у него есть веская причина, потому что за год до Олимпиады, где он легко мог бы поучаствовать и еще завоевать очередные медали. Какая-то причина очень веская, которую он скрывает. И эта веская причина, она просто ему не позволяет, не то что он не хочет.

Он-то, я думаю, еще готов бегать до седой бороды. Тем более, что он сам по себе парень талантливый. Я опускаю всякие терапевтические исключения, Бог с ним. Но есть какая-то причина, которая не позволяет ему дальше... заниматься биатлоном. Но, еще раз говорю, это покажет только время. Может быть, когда-нибудь он эту причину откроет, но вряд ли», — сказал Васильев Metaratings.ru.

18 января 31-летний норвежский биатлонист объявил о завершении своей спортивной карьеры после 9-го этапа Кубка мира в Хольменколлене.

Бе за карьеру завоевал 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали Олимпийских игр и 38 (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых) наград чемпионатов мира.