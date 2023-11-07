Васильев — о терапевтических исключениях в спорте на Западе: «Нужно это обнулить, выкинуть на помойку истории»

Президент федерации биатлона СПб Дмитрий Васильев во время во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) заявил, что в новом турнире будут принимать участие только здоровые спортсмены.

Хотел бы добавить, что будут приглашаться все спортсмены аполитичные и вне зависимости национальной принадлежности. Но очень важный элемент в этой лиге должны участвовать только здоровые спортсмены. Исключительно здоровые спортсмены. Никаких терапевтических исключений. Решили там в демократию либералы поиграть. Теперь это уже в абсурд превратилось. Все больные обыгрывают всех здоровых. Нужно это обнулить, выкинуть на помойку истории. Женским спортом должны заниматься только женщины, мужчины только мужчины, и только здоровые люди. Для нас это основные условия, по которым можно рассчитывать на возвращение настоящего бескомпромиссного спорта, о котором говорил Пьер де Кубертэн.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России и Белоруссии.