Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:05

Васильев заявил о проблеме отсутствия зрителей на соревнованиях по биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнение о количестве зрителей на внутрироссийских соревнованиях по биатлону.

«Проблема есть, тут скрывать нечего, — цитирует Васильева ТАСС. — Зритель у нас стал искушенным, в какой-то степени даже избалованным — ему подавай только топовых спортсменов мирового уровня. Наши спортсмены таковыми являются, но поскольку сейчас не с кем сравнивать, интерес не настолько яркий. Но для видов спорта это не главная проблема — после возвращения на мировую арену зрительский интерес возрастет многократно».

Также Васильев отметил, что на количество зрителей на стадионе влияют трансляции соревнований.

«Зрителям порой не хочется стоять на холоде, потому что по телевизору им будет все профессионально прокомментировано и показана вся информация. Так что в целом такая проблема есть, поэтому надо заинтересовать зрителей, для этого существую специальные программы, надо подходить комплексно к решению этого вопроса», — добавил он.

Источник: ТАСС
Дмитрий Васильев (биатлон)
Читайте также
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
У Ямаля роман со звездой TikTok
Сегодня
Вчера
Неделя