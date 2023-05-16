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16 мая, 13:25

Ростовцев: «Пока без места проведения третий этап Кубка Содружества. Может быть это будет Камчатка»

Ростовцев рассказал, что календарь на сезон-2023/24 готов на 98 процентов
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Павел Ростовцев рассказал, что календарь на сезон-2023/24 готов на 98 процентов.

— С конца января мы очень плотно работаем над календарем. Он готов на 98 процентов. Все, что касается начала сезона 22-24 ноября до окончания Спартакиады сильнейших 19 февраля, вопросов нет. Есть уточнения, чтобы развести с телевидением чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону. Мы предлагаем с 20 марта по 30 марта в Тюмени. Но надо состыковать эти вещи с ФЛГР. Пока наше руководство оставило без места проведения третий этап Кубка Содружества. Может быть это будет Камчатка. Шансы на это есть. Много нюансов. А так, календарь мы проработали с учетом опыта прошлого сезона. Снизили количество стартов. Если в прошлом году их было 43, то сейчас 39. Главный старт сезона, по которому будем оценивать уровень работы как спортсменов, так и тренеров, — Спартакиада сильнейших. Она состоится с 9 по 19 февраля в Златоусте. Пик формы должны продемонстрировать именно там, — сказал Ростовцев.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав групп для подготовки к сезону-2023/24.

Павел Ростовцев
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