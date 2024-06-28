Майгуров: «В рамках Спартакиады с белорусами мы готовы перенести соревнования из Сочи в Раубичи»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение министров спорта союзных государств провести совместные летнюю и зимнюю Спартакиады России и Белоруссии в 2025 году.

«У нас в календаре даты в феврале заняты этапом Кубка Содружества в Сочи. Но на нашем внутреннем обсуждении, в том числе с белорусами, несколько месяцев шла проработка вопроса о чемпионате союзного государства. Как будет принято окончательное решение, просто изменится название соревнований, даты и место проведения. Скорее всего, они пройдут в Раубичах», — приводит слова Майгурова Metaratings.ru.

28 июня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Спартакиада сильнейших атлетов России и Белоруссии состоится в 2025 году.