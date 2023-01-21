Майгуров: «В Раубичах чувствую себя как дома»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о своей готовности к гонке чемпионов, которая пройдет во время этапа Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

— В Раубичах пройдет гонка чемпионов. Готовы к ней?

— Конечно. На лыжах периодически стою. Планирую еще принять участие в марафоне 50 километров. Но в плане стрельбы сложнее.

— У вас в команде есть стрелок — Павел Ростовцев.

— Посмотрим. Сейчас будет жеребьевка. Наверное, пары будут миксованные. То есть мы побежим в паре с белорусскими спортсменами.

— В Белоруссии вас не воспринимают как своего? Вы же за две страны выступали в свое время.

— Те, кто помнят, помнят. Для меня Раубичи — это место ностальгии. Пять лет практически безвылазно здесь находился. Для меня все знакомо. Чувствую себя, как дома, — сказал Майгуров.

Гонка чемпионов биатлона пройдет в Раубичах завтра, 22 января.