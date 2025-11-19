Видео
Сегодня, 15:12

Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»

Руслан Минаев
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о видеоконференции с представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом, которая состоялась на прошлой неделе.

«Мы обменялись мнениями о позиции спортсменов, которые поддерживают решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, — цитирует ТАСС Майгурова. — Но, к сожалению, эту позицию не поддерживает сегодня IBU. Тем не менее Мартен предложил стать проводником между комиссией спортсменов, IBU и Союзом биатлонистов России в лице представителя МОК».

Мартен Фуркад.Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник

Российские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Международный биатлонный сезон начнется в конце ноября.

Источник: ТАСС
3

  • Djin Ignatov

    Губерниев называл тебя открыто в эфире - СВИНЬЕЙ ! Хотя ты правильно оттолкнул Шипулина при передаче эс- тафеты , когда он при передачи попросту загородил тебе дорогу а не сьехал в стоорону ! Сейчас тебя ВЕЛИЧАЮТ 5-кратным Олимпийским чемпионом , хотя ты получил 6 ЗОЛОТО , как раз за допинг нашего спортсмена ! Который хотел тебя ОБМАНУТЬ чтобы ты не получил 6 олимпийское ЗОЛОТО !!! Представляю как будут тебя еще называть , потому что видно что ты рад таким ТИТУЛАМ ! Лиха беда начала ! К тому же ты хочешь помогать Президенту который подделывал себе ДИПЛОМЫ , чтобы получать Бабло и занимаемые должности чтобы прийти к той же должности - Президент биатлона !

    19.11.2025

  • За спорт!

    Ну, соглашайся.

    19.11.2025

  • wam

    Надо работать.

    19.11.2025

    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря
    Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник
    Роднина не считает слова Ковентри двойными стандартами: «Не она принимала решения. Когда Кирсти пришла, стало какое-то послабление»
    Тарасова назвала позором заявление Ковентри: «Как МОК не смешивает политику и спорт? Мы не участвуем в соревнованиях»
    Австриец Фермойлен: «Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян»
    «Спортсмены из разных стран должны выступать без политического вмешательства». Что значат новые заявления главы МОК?
