Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»

Сегодня, 15:12
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о видеоконференции с представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом, которая состоялась на прошлой неделе.
«Мы обменялись мнениями о позиции спортсменов, которые поддерживают решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, — цитирует ТАСС Майгурова. — Но, к сожалению, эту позицию не поддерживает сегодня IBU. Тем не менее Мартен предложил стать проводником между комиссией спортсменов, IBU и Союзом биатлонистов России в лице представителя МОК».
Российские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Международный биатлонный сезон начнется в конце ноября.
Djin Ignatov
Губерниев называл тебя открыто в эфире - СВИНЬЕЙ ! Хотя ты правильно оттолкнул Шипулина при передаче эс- тафеты , когда он при передачи попросту загородил тебе дорогу а не сьехал в стоорону ! Сейчас тебя ВЕЛИЧАЮТ 5-кратным Олимпийским чемпионом , хотя ты получил 6 ЗОЛОТО , как раз за допинг нашего спортсмена ! Который хотел тебя ОБМАНУТЬ чтобы ты не получил 6 олимпийское ЗОЛОТО !!! Представляю как будут тебя еще называть , потому что видно что ты рад таким ТИТУЛАМ ! Лиха беда начала ! К тому же ты хочешь помогать Президенту который подделывал себе ДИПЛОМЫ , чтобы получать Бабло и занимаемые должности чтобы прийти к той же должности - Президент биатлона !
19.11.2025
За спорт!
Ну, соглашайся.
19.11.2025
wam
Надо работать.
19.11.2025