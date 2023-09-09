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Сегодня, 15:12

Сливко: «Желтая майка лидера мне привычна. Я просто ее вернула»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи.

— Всю гонку верила, что погоня за Казакевич будет удачной?

— Нет. На самом деле, когда Иринка начала уходить в отрыв, подумала, что она сегодня такая уверенная, разгоналась, со стрельбой все четко получается. Мне тяжело было. Не надеялась вообще. Надеялась, что просто дойду до финиша и смогу справиться со стрельбой. Моя стрельба для такого состояния — это реально дорого стоит.

— На четвертом рубеже видела, как отстреляла Ирина?

— Да, видела. Наверное, плохо так думать, но когда заходила на рубеж, думала: «Если она два стрелять будет, то есть шансы еще побороться. Если меньше, то второе место будет моим». Но получилось так, что я подхожу, а она мажет и долго стреляет.

— Очень эмоционально пела гимн на пьедестале. Что чувствовала?

— Здесь в Сочи у меня не получалось стрелять хорошо ни на контрольных тренировках, ни на соревнованиях. Сейчас уже второй день нули. Была счастлива за это. Плюс понимала, что выиграла золото и на крыльях просто полетела.

— На масс-старт выходишь в желтой майке лидера. Что думаешь о своем лидерстве?

— В прошлом году я очень много стартовала в желтой майке. Она мне привычна. Я ее просто вернула, — сказала Сливко.

Этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 проходит в Сочи с 7 по 10 сентября.

Виктория Сливко
Ирина Казакевич
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