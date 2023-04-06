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Сегодня, 10:42

Виктория Сливко победила в марафоне на чемпионате России

Руслан Минаев
Виктория Сливко.
Фото Global Look Press
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Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в марафоне на 30 км на чемпионате России в Увате (Тюменская область). Спортсменка показала время 1 час 39 минут и 9,1 секунды, допустив четыре промаха.

Второй пришла Анастасия Егорова с отставанием в 2 минуты 0,3 секунды, при 11 промахах. Третьей финишировала Ирина Казакевич +2 минуты и 47,6 секунды, при 10 промахах.

Биатлон

Чемпионат России-2023

Марафон, 30 км

Женщины

1. Виктория Сливко — 1:39.09,1 (4 промаха).

2. Анастасия Егорова +2.0,3 секунды (11).

3. Ирина Казакевич +2.47,6 (10).

Анастасия Егорова
Виктория Сливко
Ирина Казакевич
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