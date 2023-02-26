Виктория Сливко поделилась мнением о своей физической форме

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделился мнением по поводу выступления на чемпионате России в Ижевске. Спортсменка показала время 40 минут и 53,9 секунды, допустив один промах.

— Какие эмоции от выступления в Ижевске?

— Смешанные. Двумя гонками я не довольна, это плохие выступления, непозволительно стрелять так плохо. Сегодня я просто отыгралась и показала, что способна бороться со всеми наравне.

— Последствия болезни остались позади? Самочувствие близится в оптимальному?

— Самочувствие не идет к оптимальному. Я очень сильно заболела, была температура. Меня очень сильно отбросило назад. Сейчас нужно тренироваться, чтобы прийти в форму. Если все пойдет по плану, то в оптимальной форме буду на ЧР.

— У тебя две победы в масс-старте. Получается, твой формат?

— Не знаю. Да, масс-старты у меня получаются лучше. В принципе, я могу выиграть любую гонку. Но масс-старты мне нравятся. Это контактная борьба, особенно последний рубеж. Я настраиваюсь на него и чаще всего справляюсь.

— Диктор по стадиону назвал вас самой титулованной спортсменкой в истории Ижевской винтовки. Помните все четыре победы?

— Были отборы, где я выиграла индивидуальную гонку, выиграла спринт, выиграла сегодня. А больше не помню... Когда-то было.