Сливко: «Все тренеры говорили, что у меня плохая техника, но никто не пытался ее изменить»

Лидер Кубка России по биатлону среди женщин Виктория Сливко рассказала, что никто из тренеров не пытался изменить ее технику хода.

«Я думаю, если бы я занималась рядышком с Андреем Викторовичем Падиным и он постоянно присутствовал на моих тренировках, я бы свою технику уже улучшила. Я постоянно слышу, что у меня плохая техника. У кого бы я ни тренировалась, все говорили, что у меня проблемы с техникой, но в то же время никто не брался за мою технику и не пытался ее изменить. Все говорили, но работать над этим никто не хотел», — цитирует Сливко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летняя Сливко после пяти этапов Кубка России по биатлону лидирует в генеральной классификации.