Вирер: «Решение об участии в домашней Олимпиаде буду принимать после этого сезона»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о планах на будущее.

«На данном этапе карьеры я чувствую, что у меня больше целей вне спорта, чем в биатлоне. Мне все время приходится находить что-нибудь новое, чтобы поддерживать интерес к соревнованиям», — приводит Biathlonworld слова спортсменки.

По словам 33-летней спортсменки, она еще не приняла решение, выступит ли на домашней Олимпиаде в 2026 году.

«Чтобы сохранять мотивацию, мне нужно понимать, в какой я форме, а затем уже ставить конкретные цели. Честно говоря, я не знаю, останусь ли до Олимпиады. Все меня об этом спрашивают, но решение я буду принимать после окончания этого сезона и отталкиваться буду не только от спортивных результатов», — заявила Вирер.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Вирер — 4-кратная чемпионка мира, 2-кратная обладательница Кубка мира, она выиграла 3 бронзовые олимпийские медали.