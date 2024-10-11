Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

11 октября, 23:51

Виттоцци признана лучшей спортсменкой года в Италии по версии FISI

Telegram Дзен

Двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса Лиза Виттоцци признана лучшей спортсменкой года в Италии по версии Федерации зимних видов спорта страны.

«Поздравляю ее с грандиозными успехами. У нее были трудные моменты, но она их прекрасно преодолела. Награда Лизы вполне заслуженна, и я уверен, что следующие сезоны будут еще лучше», — приводит слова президента FISI Флавио Рода Fondo Italia.

Виттоцци — первая биатлонистка, выигравшая этот трофей после Доротеи Вирер, которая была признана лучшей в 2019 году.

В прошлом сезоне Виттоцци впервые в карьере выиграла общий зачет Кубка мира, набрав 1091 очко.

Лиза Виттоцци

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
Сегодня
Вчера
Неделя