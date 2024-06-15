Брагин: «Долгие годы Югра была сильнейшей биатлонной командой России, и мне печально, что все рушится»

Старший тренер сборной России по резерву Владимир Брагин прокомментировал увольнение из команды Югры и рассказал о проблемах биатлона в регионе.

«Два года назад убрали Валерия Павловича Захарова, а сейчас дошла очередь до Андрея Алексеевича Русских и до меня. Помимо этого уволили Дмитрия Тишинского, который возглавлял одну из лучших сервис-групп в России, а с ним ушли и еще несколько специалистов. Я три года работаю в центре спортивной подготовки сборных команд России, а в Ханты-Мансийске работал на полставки тренером-консультантом Петра Пащенко. В том году меня пытались уволить, встретились с директором ЦСП, но в итоге вопросов не оказалось и мы продолжили работу. В этом году была такая же ситуация. Сначала сказали уволят, потом оставят, но в итоге все же уволили.

Я поинтересовался у Евгения Леонидович Редькина: «В чем проблема?» Он ответил, что я не устраиваю тренеров мужской команды Югры. Странно, спортсменов я устраиваю, результат у моего подопечного есть, а тренеров не устраиваю. Зимой было два основных мероприятия — Спартакиада и чемпионат России в Тюмени. Как команда выступила? На Спартакиаде в десятку на четырех дистанциях попали только Алексей Вагин и Петр Пащенко. Это же неслучайно. На чемпионате в Тюмени — то же самое. В десятку попал только Пащенко, который и принес медаль. Но эти тренеры его устраивают, а другие не устраивают. Результаты в спорте на табло. Общался на эту тему с президентом федерации Эдуардом Рябовым, спросил, какие ко мне претензии. Он отправил к Редькину.

Русских 30 лет проработал в команде, работал в сборной России, давал результаты, но чем-то не устроил и его уволили. Не знаю, что там дальше будет с таким подходом, но результаты падают с каждым годом, притом что эта команда имеет один из самых высоких бюджетов. Долгие годы Югра была сильнейшей биатлонной командой России, и мне печально, что все рушится. Сейчас на централизованную подготовку попал один Пащенко», — цитирует Metaratings.ru Брагина.