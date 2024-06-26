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Биатлон

Сегодня, 07:04

Драчев: «Стрелковых специалистов у нас в стране достаточно, но может в СБР хотят найти какого-то суперспециалиста»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент СБР Владимир Драчев прокомментировал попытки организации найти авторитетного тренера по стрельбе для мужской сборной.

«Стрелковых специалистов у нас в стране достаточно, но может они хотят найти какого-то суперспециалиста. Уровень наших стрелков отличается тем, что они в основном все работали в регионах, где маленький настрел, потому что патронов не хватает, разный уровень компьютерной обучаемости. Видимо, ищут более компетентных специалистов, которых на данный момент в России может и не быть. Тренеров найти можно, но их уровень может казаться недостаточным руководству федерации и руководителям групп.

В функциональной подготовке мы тоже потеряли достаточно сильно. Видно, что в скорости мы в последние годы уступали. Даже сейчас стали иногда проигрывать белорусам. Сейчас сложно найти компетентных специалистов, как раньше, когда многие наши тренеры ездили работать за границу, и этот накопленный опыт шел на руку всему нашему биатлону. Сейчас мы изолированы от мирового биатлона, поэтому при возвращении будут заметные потери и в стрелковом, и в гоночном аспекте. За пару лет их можно будет без проблем компенсировать и догнать всех», — цитирует Metaratings.ru Драчева.

Источник: https://metaratings.ru/news/drachyov-superspecialistov-po-strelbe-v-rossii-prosto-mozhet-ne-byt-376549/
Биатлон
Владимир Драчев
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