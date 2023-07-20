Врач заявил, что Устюгов может остаться инвалидом, если не вылечит эритроцитоз

Доктор медицинских наук, пульмонолог и терапевт Александр Карабиненко рассказал «СЭ» насколько опасен эритроцитоз (повышенный гемоглобин), который был обнаружен у российского биатлониста Евгения Устюгова.

«У него ферритин доходит до 499. Это много. Конечно, прежде всего надо идти к гематологу и разбираться с функцией костного мозга, какое кроветворение там идет. Повышенный гемоглобин опасен образованием тромбов в мелких сосудах. Из-за этого могут быть инсульты, инфаркты и прочие заболевания. Это нужно срочно лечить. Если это заболевание запустить, можно остаться инвалидом», — сказал Карабиненко «СЭ».

13 июля прошли слушания, на которых рассматривали апелляцию 38-летнего Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации спортсмена за допинг. На заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) Устюгов сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем из-за генетически повышенного гемоглобина.

В 2020 году Антидопинговая панель признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Биатлонист был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Все результаты Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, в том числе золото в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде-2010, а также золото в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи, аннулированы.