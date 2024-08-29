Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:38

Вяльбе — о призовых на «Гонке чемпионов»: «Думаю, что часть лыжников не приедет просто так»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вступили в дискуссию по поводу призовых на «Гонке чемпионов» в ходе посвященной событию пресс-конференции.

Ранее СБР и ФЛГР объявили о проведении совместной «Гонки чемпионов». Мероприятие пройдет в Рязани 4-5 января 2025 года.

Пак: — Эти 12 миллионов [призового фонда] распределены среди 10 команд участников. То есть призовой фонд распределен среди всех спортсменов. Первое место — 2 миллиона рублей на команду. Мы изначально не хотели приглашать спортсменов и платить им просто за участие. Потому что нам кажется, что это не совсем правильно.

Вяльбе: — Я думаю, что часть лыжников не приедет просто так.

Пак: — По крайней мере, с кем я разговаривал...

Вяльбе: — Посмотришь потом, 20 декабря.

Пак: — Биатлонисты такие вопросы не задавали.

Вяльбе: — Я очень рада. А чего-то ехать нахаляву? А если тебе [в одной команде] достанутся какие-то чайники? Ты будешь там пыхтеть, а в итоге выиграешь только сто тысяч.

Пак: — Там минимальная не сто тысяч.

Вяльбе:— Ну хорошо — 150. Этот вопрос мы еще отдельно с Союзом биатлонистов обговорим.

В «Гонке чемпионов» должны принять участие по 20 лучших лыжников и биатлонистов страны при участии спортсменов из Белоруссии.

Александр Пак
Елена Вяльбе
0
Читайте также
Борец Рамазанов рассказал об участии в Олимпиаде-2024
Мамардашвили перешел из «Валенсии» в «Ливерпуль»
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Три российские биатлонистки поменяли фамилии перед новым сезоном