Сегодня, 14:38
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вступили в дискуссию по поводу призовых на «Гонке чемпионов» в ходе посвященной событию пресс-конференции.
Ранее СБР и ФЛГР объявили о проведении совместной «Гонки чемпионов». Мероприятие пройдет в Рязани 4-5 января 2025 года.
Пак: — Эти 12 миллионов [призового фонда] распределены среди 10 команд участников. То есть призовой фонд распределен среди всех спортсменов. Первое место — 2 миллиона рублей на команду. Мы изначально не хотели приглашать спортсменов и платить им просто за участие. Потому что нам кажется, что это не совсем правильно.
Вяльбе: — Я думаю, что часть лыжников не приедет просто так.
Пак: — По крайней мере, с кем я разговаривал...
Вяльбе: — Посмотришь потом, 20 декабря.
Пак: — Биатлонисты такие вопросы не задавали.
Вяльбе: — Я очень рада. А чего-то ехать нахаляву? А если тебе [в одной команде] достанутся какие-то чайники? Ты будешь там пыхтеть, а в итоге выиграешь только сто тысяч.
Пак: — Там минимальная не сто тысяч.
Вяльбе:— Ну хорошо — 150. Этот вопрос мы еще отдельно с Союзом биатлонистов обговорим.
В «Гонке чемпионов» должны принять участие по 20 лучших лыжников и биатлонистов страны при участии спортсменов из Белоруссии.