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Биатлон

Сегодня, 13:32

Выступавшая за Румынию биатлонистка Ушкина вернется в Россию

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Биатлонистка Наталья Ушкина приняла решение вернуться в Россию после трех лет выступления за сборную Румынии.

«Я возвращаюсь в Россию», — сказала Ушкина в интервью ТАСС.

Спортсменка вернется на родину вместе со своим мужем Александром Сарафанниковым, который будет тренировать юниорскую сборную Тюменской области. Ранее тренер региональной команды Максим Кугаевский заявил, что Ушкина недавно вернулась из декретного отпуска и к зиме должна возобновить выступления.

Перед сменой спортивного гражданства Ушкина стала обладательницей трех медалей на чемпионате России.

Наталья Ушкина. Ушкина обыграла всю сборную России, а теперь меняет страну. Наш биатлон теряет будущую звезду?

Источник: ТАСС
Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталья Ушкина
СБР
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