Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:21

Биатлонист Каюмов: «В Ижевске самая потрясающая атмосфера радости»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ямальский биатлонист Рустам Каюмов признался, что ему было непросто в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Сегодня было очень тяжело, потому мне тяжело далась индивидуальная гонка, а все накладывается. По такому скольжению очень сложно бороться. Я бы не сказал, что с похолоданием стало существенно лучше, но, по крайней мере, трасса стала пожестче, и ты идешь и не запинаешься. Везде, где я бегал и бегаю, в Ижевске самая потрясающая атмосфера радости. С такими болельщиками хочется бегать и побеждать», — цитирует Каюмова «РБ Спорт».

Ямальский спортсмен занял четвертое место в гонке. Победу одержал Кирилл Бажин, вторым стал Эдуард Латыпов. Тройку лидеров замкнул Роман Еремин.

Источник: РБ Спорт
Биатлон
Рустам Каюмов
Читайте также
В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей
31 год назад футболист Сергей Щербаков попал в страшную аварию
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
Президентом Грузии избран Кавелашвили
Сегодня
Вчера
Неделя