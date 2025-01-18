Йоханесс Бе не сдержал слез на пресс-конференции после объявления о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе не смог сдержать слез на пресс-конференции, когда объявил о завершении карьеры.

31-летний Бе заявил, что пришло время поставить в приоритет семью. Он завершит карьеру после сезона-2024/25.

31-летний Бе — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Норвежец первым в истории среди мужчин выиграл 7 медалей на одном чемпионате мира — 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая на турнире 2023 года.