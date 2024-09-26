Йоханнес Бе — о новой системе старта: «Никто не будет ждать, пока лидеры добегут до лежки»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бе рассказал, что думает о новых правилах старта в спринтах и индивидуальных гонках на Кубке мира.

В новом сезоне лидеры общего зачета будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й, чередуясь со спортсменами, не входящими в топ-30. В IBU считают, что данная система позволит дольше удерживать внимание зрителей, наблюдающих за соревнованиями по ТВ и в интернете.

«Этого мы все и боялись. Я думаю, что произойдет обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал и тогда вы потеряете зрителей. Никто не будет ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки. Мы об этом уже говорили, потому что у людей в современном мире не так много свободного времени», — цитирует Бе-младшего TV2.

В календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 традиционно включены девять этапов. Сезон стартует 30 ноября в финском Контиолахти (в программе — 10 видов гонок) и завершится в норвежском Осло 23 марта 2025 года. Чемпионат мира будет проходить в феврале в Ленцерхайде (Швейцария).