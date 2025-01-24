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Биатлон

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Йоханнес Бе — об объявлении брата о завершении карьеры: «Мы не перестаем удивлять»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал объявление старшего брата Тарьея о завершении карьеры.

24 января 36-летний Тарьей после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира-2024/25 сообщил, что завершит карьеру после окончания сезона.

«Мы не перестаем удивлять. Что может быть лучше, чем сначала выиграть гонку, а затем финишировать на вершине. Это прекрасно», — приводит слова Йоханнеса NRK.

18 января Йоханнес Бе также объявил о о завершении карьеры.

Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он единожды становился обладателем Кубка мира в индивидуальном зачете.

Биатлон
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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