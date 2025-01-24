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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал объявление старшего брата Тарьея о завершении карьеры.
24 января 36-летний Тарьей после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира-2024/25 сообщил, что завершит карьеру после окончания сезона.
«Мы не перестаем удивлять. Что может быть лучше, чем сначала выиграть гонку, а затем финишировать на вершине. Это прекрасно», — приводит слова Йоханнеса NRK.
18 января Йоханнес Бе также объявил о о завершении карьеры.
Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он единожды становился обладателем Кубка мира в индивидуальном зачете.