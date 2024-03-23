Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался о конкуренции с братом Тарьеем Бе.

«Что стало для самым сложным в последние несколько месяцев? Тарьей. Мне не нужно говорить больше. Все и так знают. Когда брат наступает тебе на пятки, это хуже всего — особенно если это старший брат», — приводит слова Йоханнеса IBU.

Также 30-летний биатлонист рассказал, что после окончания сезона намерен вернуться домой, побыть обычным человеком и делать обычные вещи: поесть вкусной еды, выпить хорошего вина.

В сезоне Кубке мира-2023/24 Йоханнес стал обладателем Большого хрустального глобуса. Тарьей занял в общем зачете второе место. Йоханнес Бе выиграл Кубок мира в пятый раз в карьере и во второй раз подряд.