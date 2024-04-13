Каминский: «Нам нужны белорусы как конкуренты»

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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, как формировались составы на смешанную эстафету и сингл-микст на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.
— Решение по составам на эстафеты принимали коллегиально. Предлагали всякие разные варианты. Как рулетка крутилась-вертелась.
— К спортсменам прислушивались?
— Учитывали интересы спортсменов, территорий, тренеров. Постарались все, что можно, учесть.
— Есть интересный состав на смешанную эстафету, где Латыпов и Усов, причем Усов — финишер.
— Надо давать ребятам последний этап бегать. Пробовать.
— Пытались составить сильнейшую сборную в смешанной эстафете, чтобы с белорусами бороться?
— Думали, но в итоге получилось вот так. В моем варианте были другие составы у первых трех команд. Но что делать? Послушали всех тренеров и сделали такой вариант.
— У белорусов нет команды в сингл-миксте. Не обидно?
— Конечно. Нам они нужны как конкуренты.
— Теряется смысл Кубка Содружества, когда белорусы не участвуют. Согласны?
— Может надо было кому-то из наших девчонок дать им. У них хорошие ребята, хорошо и быстро стреляют.
— Как отнеслись к изменению программы, что личные гонки заменили на командные?
— Хорошая идея. Особенно та идея, которую планировали изначально. Не смогли ее реализовать, потому что дистанция должна быть утвержденная. А предлагалась новая дистанция, — сказал Каминский.
В субботу, 13 апреля, победу в сингл-миксте Кубка Содружества одержала команда Россия-6, в составе которой выступали Антон Бабиков и Анастасия Гореева. Спортсмены финишировали с результатом 43 минуты и 42,2 секунды.
Второе место в гонке заняли Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Россия-7), уступив победителям 59,5 секунды. Тройку лучших замкнули Василий Томшин и Анастасия Батманова (Россия-2, +1.53,8).
Четвертый этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.