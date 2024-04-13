Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:55

Каминский: «Нам нужны белорусы как конкуренты»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, как формировались составы на смешанную эстафету и сингл-микст на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

Решение по составам на эстафеты принимали коллегиально. Предлагали всякие разные варианты. Как рулетка крутилась-вертелась.

К спортсменам прислушивались?

— Учитывали интересы спортсменов, территорий, тренеров. Постарались все, что можно, учесть.

— Есть интересный состав на смешанную эстафету, где Латыпов и Усов, причем Усов — финишер.

— Надо давать ребятам последний этап бегать. Пробовать.

— Пытались составить сильнейшую сборную в смешанной эстафете, чтобы с белорусами бороться?

— Думали, но в итоге получилось вот так. В моем варианте были другие составы у первых трех команд. Но что делать? Послушали всех тренеров и сделали такой вариант.

— У белорусов нет команды в сингл-миксте. Не обидно?

— Конечно. Нам они нужны как конкуренты.

— Теряется смысл Кубка Содружества, когда белорусы не участвуют. Согласны?

— Может надо было кому-то из наших девчонок дать им. У них хорошие ребята, хорошо и быстро стреляют.

— Как отнеслись к изменению программы, что личные гонки заменили на командные?

— Хорошая идея. Особенно та идея, которую планировали изначально. Не смогли ее реализовать, потому что дистанция должна быть утвержденная. А предлагалась новая дистанция, — сказал Каминский.

В субботу, 13 апреля, победу в сингл-миксте Кубка Содружества одержала команда Россия-6, в составе которой выступали Антон Бабиков и Анастасия Гореева. Спортсмены финишировали с результатом 43 минуты и 42,2 секунды.

Второе место в гонке заняли Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Россия-7), уступив победителям 59,5 секунды. Тройку лучших замкнули Василий Томшин и Анастасия Батманова (Россия-2, +1.53,8).

Четвертый этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.

Биатлон
Юрий Каминский
0
Читайте также
Болельщица бросила кепку в спицы голландского велогонщика ван дер Пула
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
Взрыв машины экс-подполковника СБУ определили как покушение на убийство
«Зенит» лишился ключевого бразильца и мотивации, «Краснодар» — чемпионского футбола. Что происходит с лидерами РПЛ перед «золотым» матчем
Миссия Японии при ООН раскритиковала Россию и вспомнила Хиросиму и Нагасаки
На Украине объяснили невозможность сбить поразившую Трипольскую ТЭС ракету
Популярное видео
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Томшин: «Когда узнал, что бегу в сингл-миксте с Настей, то стал волноваться. Не хотел подвести любимую супругу»