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Сегодня, 11:15

Каминский: «Гришина могла подключиться к нашей группе, но решили, что она будет работать с Истоминым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что личный тренер Анастасии Гришиной хотел, чтобы она присоединилась к его группе.

«Была вероятность, что Гришина подключится к нашей группе. Этого хотел ее личный тренер, но тренерский совет принял решение, что состав группы мы не расширяем. Она отказалась ехать на закатку с юниорской командой, потому что планировала сбор в Алдане с нами. У нас было забронировано для нее место, поэтому личный тренер попросил ее взять. Поскольку она планируется в группу Артема Истомина, я с ним связался, и он был не против», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Союз биатлонистов России (СБР) 21 апреля представил предварительный список кандидатов в мужскую и женские сборные на сезон-2023/24.

В группу Каминского входят Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Лариса Куклина, Роман Еремин, Александр Корнев, Данил Фомин, Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Рустам Каюмов, Евгений Сидоров и Андрей Вьюхин.

Источник: Metaratings
Биатлон
Юрий Каминский
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