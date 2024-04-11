Юрлова-Перхт: «Были мысли закончить карьеру и в прошлом сезоне, и в позапрошлом»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт объяснила, почему решила завершить карьеру в этом сезоне и в Мурманской области на финальном этапе Альфа-Банк Кубок Содружества.

— К Мурманской области я питаю нежные чувства, потому что эта земля была трамплином моей профессиональной деятельности. Здесь я выступала на соревнованиях в юности, проводила тренировочные сборы, где чувствовала себя прекрасно. Когда я узнала, что тут пройдет завершающий этап сезона, то мне было вдвойне приятно завершить карьеру именно здесь. Мысль появилась давно, жида с ней ни один год. В связи с событиями, которые произошли в мире, у меня осталось чувство нереализованности и недосказанности.

— Почему решение принято в этом сезоне, а не в прошлом? Какое отличие между ними?

— У меня были мысли закончить и в прошлом, и позапрошлом. Я мало выступала в последние сезоны, это были только основные старты. В этом году мне было интересно выступить на Спартакиаде, потому что она проводилась впервые. Место и соревнования были потрясающими. Мне хотелось побывать в Златоусте, потому там я была еще в школе, — сказала Юрлова-Перхт.

Сегодня, 11 апреля, пресс-служба СБР сообщила, что 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.