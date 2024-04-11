Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:58

Юрлова-Перхт: «Были мысли закончить карьеру и в прошлом сезоне, и в позапрошлом»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт объяснила, почему решила завершить карьеру в этом сезоне и в Мурманской области на финальном этапе Альфа-Банк Кубок Содружества.

— К Мурманской области я питаю нежные чувства, потому что эта земля была трамплином моей профессиональной деятельности. Здесь я выступала на соревнованиях в юности, проводила тренировочные сборы, где чувствовала себя прекрасно. Когда я узнала, что тут пройдет завершающий этап сезона, то мне было вдвойне приятно завершить карьеру именно здесь. Мысль появилась давно, жида с ней ни один год. В связи с событиями, которые произошли в мире, у меня осталось чувство нереализованности и недосказанности.

— Почему решение принято в этом сезоне, а не в прошлом? Какое отличие между ними?

— У меня были мысли закончить и в прошлом, и позапрошлом. Я мало выступала в последние сезоны, это были только основные старты. В этом году мне было интересно выступить на Спартакиаде, потому что она проводилась впервые. Место и соревнования были потрясающими. Мне хотелось побывать в Златоусте, потому там я была еще в школе, — сказала Юрлова-Перхт.

Сегодня, 11 апреля, пресс-служба СБР сообщила, что 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.

СБР
0
Читайте также
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Переигровочка от ФХР: в КХЛ готовы вернуть лимит с пятью легионерами. Что, опять? 
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о Юрловой-Перхт: «Она принесла нам немало приятных мгновений»

Исполнительный директор СБР: «В Мурманске королевские трассы по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии»