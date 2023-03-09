Юрлова-Перхт прокомментировала свое возвращение к гонкам

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги спринтерской гонке на Кубке Содружества, в которой она заняла 13-е место.

«Я рада долгожданной встрече с девчонками, полным трибунам и хорошей атмосфере соревнований. Состояние трассы в Тюмени, как всегда, идеальное. Здесь делают все, чтобы мы соревновались по самым высоким стандартам. Я следила за чемпионатом мира в этом сезоне, рада высокой конкуренции у девчонок, которые периодически сменяют друг друга на пьедестале», — приводит слова Юрловой-Перхт Metaratings.

38-летняя биатлонистка приостановила карьеру в 2020-м году из-за рождения ребенка. После этого она участвовала только в чемпионате России, проходившем в 2022-м году.