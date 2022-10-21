Зайцева об отсутствии международных соревнований: «Спортсмены поездят по России, посмотрят, как развиты регионы»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением об отсутствии международных соревнований у российских биатлонистов.

— Я всегда ищу позитивные моменты. Спортсмены сейчас поездят по России, посмотрят, как развиты регионы, — приводит слова Зайцевой «Известия». — Дети в регионах смогут увидеть своих кумиров. Раньше они по большей части соревновались за границей, никто их не видел. А сейчас соревнования — в России. Поддержка государства есть, деньги на сборы выделяются. Это не 1990-е годы, когда о спортсменах забывали. Раньше спортсмены часто завязывали со спортом из-за отсутствия денег, уходили. Сейчас даже такую сложнейшую ситуацию, когда нет международных стартов, можно пережить. Тренируйтесь в своей стране, спокойно работайте.

— Личные доходы биатлонистов не сильно упадут в текущей ситуации?

— Чужие деньги не считала. У меня позиция: будешь хорошо работать — будут и деньги, и всё остальное. На сколько ты наработаешь, столько и заработаешь.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.