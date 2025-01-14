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Биатлон

14 января, 23:53

Журова рассказала, что мешает снять санкции с российских биатлонистов и лыжников

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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что российских биатлонистов и лыжников не возвращают на международные соревнования из-за антироссийской позиции скандинавских стран.

«Вот из-за таких, как Самуэльссон, из-за скандинавского лобби российские лыжники и биатлонисты и не могут вернуться на международные соревнования. Влияние скандинавов в этих федерациях очень велико. Если бы их влияние не было таким значительным, наши спортсмены давно бы уже выступали на мировой арене», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Ранее олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в разговоре с NRK заявил, что его раздражают разговоры о возвращении российских биатлонистов на международные соревнования. По его словам, россияне не должны возвращаться.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Светлана Журова
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