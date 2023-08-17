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Сегодня, 11:24

Жюли Симон выступит в турнире по летнему биатлону в Бессане

Ана Горшкова
Корреспондент
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Француженка Жюли Симон выступит в турнире по летнему биатлону в Бессане 17 августа, сообщает Nordic Magazine.

Ранее Симон пропустила несколько сборов французской команды, а также турнир City Biathlon в Висбадене. Последний раз 26-летняя спортсменка выступала на соревнованиях в марте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

«Она (Симон) не отстает в подготовке и хорошо выполняет свою работу. Мы пытаемся делать все возможное в этой трудной ситуации, но я не беспокоюсь о ее самоотдаче», — сказал тренер сборной Франции Сирил Бурде.

В начале июля стало известно, что на Симон было подано два заявления о мошенничестве с банковскими картами. Одно из них подал член штаба французской сборной по биатлону, а второе — Жюстин Бреза-Буше. Ущерб составляет 1 тысячу евро.

Жюлия Симон. Звезду сборной Франции обвиняют в финансовых махинациях. Биатлонистка оказалась мошенницей?

Биатлон
Сборная Франции по биатлону
Жюли Симон
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