«Первая медаль в биатлоне далась тяжело. Три промаха, бежала, как никогда». Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Выдающаяся спортсменка Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни.

В 2013 году единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам стала героем «Разговора по пятницам». Приводим отрывок интервью, полностью его можно прочитать на нашем сайте.

— Почему только вы стали олимпийской чемпионкой в двух видах — лыжах и биатлоне?

— Мне повезло. Стечение обстоятельств — именно в 1992-м женский биатлон включили в олимпийскую программу. Я родила, пропустила полтора года. Вернулась в лыжную сборную, где уже появились лидеры. Они считали, что должна к ним прислушиваться. Накинулись на меня: «Кто такая Резцова? Пусть по новой добивается...» Тренер Грушин поддержал их. Не случись этого — я в биатлон не ушла бы.

— В команде у вас были подруги?

— Близких — нет. Больше времени проводила с пацанами. А женской дружбы не бывает. Женщина — создание завистливое. В любом направлении — спорт, мальчики, внешность... В комнате моей соседкой была Раиса Сметанина. Она на двенадцать лет старше, но прекрасно ладили. К ней все обращались «Петровна», а я спросила: «Не возражаешь, если буду называть тебя просто Рая?» — «Конечно! Я с 18 лет Петровна. Как это достало!»

— За Олимпиаду в Калгари хоккеистам заплатили 6 тысяч долларов и 8 тысяч рублей. Сколько вам?

— Я не помню премиальных за Калгари. Но явно меньше, мы же не игровики. В 1992-м за золото и бронзу Альбервилля, Кубок мира и чемпионат страны я получила в общей сложности полторы тысячи долларов. А в 1994-м за победу в Лиллехаммере начислили уже 15 тысяч долларов.

— В Лиллехаммере вы красовались в ботфортах от Юдашкина. Сохранились?

— Нет, после Игр кому-то отдала. Минус семнадцать, а одел нас Юдашкин по-осеннему. Бедненькое пальтишко, сапожки эти из какой-то чешуи, на морозе потрескались. Мы шарфами обматывали ноги, чтоб не околеть.

— Из тысяч гонок в вашей жизни — самые жуткие погодные условия?

— Холменколлен, заключительный этап Кубка мира. Туман, почти нет снега. Завезли искусственный, с песком, грязный. Так мне это было на руку — выиграла. Хотя все время промахивалась: семь минут штрафа!

Еще тяжело далась первая медаль в биатлоне. Три промаха, бежала, как никогда. На финишной прямой кричат: «Ты выиграла, не упирайся!» А я и не слышу, несусь на автопилоте...

— Рухнули потом?

— Я вообще не падала! Это у Сметаниной подсмотрела — как бы ни устала, можно повиснуть на палках. Но не упасть.

— Сергей Кущенко нам сказал: «Что такое — обычный летний день биатлониста? Например, 90 километров на велосипеде...»

— Это не обычная нагрузка, а колоссальная. Причем бессмысленная. Мышцы забиваются. Да и не верю, что они осилят 90 километров. Сорок — максимум. Наши сейчас тренируются только с роллерами — забыв, что такое «имитация» и жесткая работа.

— Как вкалывали вы?

— Однажды за тренировку должны были пробежать 75 километров! И никто с дистанции не сходил!

— Для чего это?

— Тренер Лопухов — великий экспериментатор. Велосипед пошел с него. Роликовые коньки — тоже. Зарядка на лыжах. Темень, семь утра! Затем кросс, силовое занятие по ОФП. Постоянный поиск.

— Вспоминаете те нагрузки как ад?

— Я — нет. Очень ему благодарна. А некоторые девочки проклинают. Но не было бы Лопухова — не было бы Лазутиной, Егоровой, Гаврылюк...

— Когда выступали, лыжи вам делали на заказ?

— Что вы! Всё из общего котла. Привезут кучу, поставят в угол. Лишь подписано, где чьи.