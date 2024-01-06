У наших биатлонистов серьезный соперник-иностранец. Россияне не могут выиграть даже Кубок Содружества

Этап под Минском проходит на фоне гегемонии Антона Смольского.

Кубок Содружества, 3-й этап (Раубичи, Белоруссия)

Гонка преследования

Мужчины. 12,5 км

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 34.15,6 (3 промаха)

2. Александр Поварницын (Россия) — 20,1 (0)

3. Александр Корнев — 34,5 (0)



Женщины. 10 км

1. Наталия Шевченко (Россия) — 30.55,1 (1)

2. Наталья Гербулова — 16,2 секунды (0)

3. Тамара Дербушева — 21,4 (3)

В Кубке Содружества, единственном международном турнире, к которому у россиян есть доступ (до инициации Международной лиги клубного биатлона), у мужчин — новый лидер. И что интересно, это не представитель России, а белорус Антон Смольский, блестяще выступивший в спринте и гонке преследования. Есть поводы для беспокойства за российский биатлон?

Камбэк Шевченко и вопросы про Дзюбу

Они, конечно, есть давно — хотя героический Дмитрий Губерниев всеми силами сопротивляется тенденции и старается сохранить интерес вопросами про Артема Дзюбу.

Но даже абстрагируясь от внешних обстоятельств, в российской сборной появилось за последний год немало молодых ребят и девушек, которые периодически выстреливают на этапах Кубка — России или Содружества. Правда, закрепиться удается не всем — скорее есть постоянно меняющийся калейдоскоп. Вот и в Раубичах неожиданно спринт выиграла молодая мама, россиянка Валерия Каюмова (бывшая Васнецова).

В гонке преследования обошлось без сенсаций, хотя в лидеры у женщин с пятого места выбилась Наталия Шевченко. У бывшей лыжницы с бегом все и так хорошо, но на этот раз она справилась со стрельбой — и не оставила шансов ошибавшимся соперницам. Интересно, что на первых 16 позициях в общем зачете Кубка Содружества после гонки все россиянки. Но во многом это произошло из-за того, что в этом сезоне неактивна Динара Смольская — она только снимала на телефон подвиги мужа, — которая заодно помогла пережить стресс Наталье Гербуловой — самая веселая биатлонистка России на пристрелке сломала боек, но выдала, по ее собственным словам, второй ноль в жизни.

Антон Смольский. Фото Global Look Press

Перехват лидерства у мужчин

И у мужчин было на что посмотреть. Супруг Динары Антон вслед за уверенной победой в спринте добавил золото в пасьюте. Видно, что к этапу в Белоруссии 27-летний призер Олимпиады подводился специально — он и сам не скрывал, что принципиально выиграть на домашнем этапе. И посетовал, что белорусов не пускают на Спартакиаду регионов России — что, в общем-то, логично, так как Белоруссия вроде бы не очень хотела становиться регионом России.

В гонке преследования Смольский промахнулся под сплошным снегом три раза и давал шансы россиянам, но огромная толпа преследователей предпочла бороться между собой. Успешнее всех оказался Александр Поварницын. Быстрым ходом он никогда не отличался, но снайпером был отменным и в этот раз показал свои навыки, отстав от Смольского всего на 20 секунд.

Но главное — что вне тройки в обеих гонках оказался Эдуард Латыпов и таким образом сдал полномочия лидера в общем зачете. Смольский опередил его всего на балл — 845 на 844. В воскресенье у них масс-старт, а решится исход борьбы за трофей в апреле в Мурманске. Остальные соперники в ста баллах и больше позади.