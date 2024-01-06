Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:15

У наших биатлонистов серьезный соперник-иностранец. Россияне не могут выиграть даже Кубок Содружества

Антон Смольский выиграл мужскую гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Биатлонист Антон Смольский
Антон Смольский.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Этап под Минском проходит на фоне гегемонии Антона Смольского.

Кубок Содружества, 3-й этап (Раубичи, Белоруссия)
Гонка преследования
Мужчины. 12,5 км
1. Антон Смольский (Белоруссия) — 34.15,6 (3 промаха)
2. Александр Поварницын (Россия) — 20,1 (0)
3. Александр Корнев — 34,5 (0)

Женщины. 10 км
1. Наталия Шевченко (Россия) — 30.55,1 (1)
2. Наталья Гербулова — 16,2 секунды (0)
3. Тамара Дербушева — 21,4 (3)

В Кубке Содружества, единственном международном турнире, к которому у россиян есть доступ (до инициации Международной лиги клубного биатлона), у мужчин — новый лидер. И что интересно, это не представитель России, а белорус Антон Смольский, блестяще выступивший в спринте и гонке преследования. Есть поводы для беспокойства за российский биатлон?

Камбэк Шевченко и вопросы про Дзюбу

Они, конечно, есть давно — хотя героический Дмитрий Губерниев всеми силами сопротивляется тенденции и старается сохранить интерес вопросами про Артема Дзюбу.

Но даже абстрагируясь от внешних обстоятельств, в российской сборной появилось за последний год немало молодых ребят и девушек, которые периодически выстреливают на этапах Кубка — России или Содружества. Правда, закрепиться удается не всем — скорее есть постоянно меняющийся калейдоскоп. Вот и в Раубичах неожиданно спринт выиграла молодая мама, россиянка Валерия Каюмова (бывшая Васнецова).

Тамара Дербушева, Валерия Каюмова, Анастасия Гореева. Российская биатлонистка шокирована собственной скоростью. Сенсация от молодой мамы на Кубке Содружества

В гонке преследования обошлось без сенсаций, хотя в лидеры у женщин с пятого места выбилась Наталия Шевченко. У бывшей лыжницы с бегом все и так хорошо, но на этот раз она справилась со стрельбой — и не оставила шансов ошибавшимся соперницам. Интересно, что на первых 16 позициях в общем зачете Кубка Содружества после гонки все россиянки. Но во многом это произошло из-за того, что в этом сезоне неактивна Динара Смольская — она только снимала на телефон подвиги мужа, — которая заодно помогла пережить стресс Наталье Гербуловой — самая веселая биатлонистка России на пристрелке сломала боек, но выдала, по ее собственным словам, второй ноль в жизни.

Биатлонист Антон Смольский
Антон Смольский.
Фото Global Look Press

Перехват лидерства у мужчин

И у мужчин было на что посмотреть. Супруг Динары Антон вслед за уверенной победой в спринте добавил золото в пасьюте. Видно, что к этапу в Белоруссии 27-летний призер Олимпиады подводился специально — он и сам не скрывал, что принципиально выиграть на домашнем этапе. И посетовал, что белорусов не пускают на Спартакиаду регионов России — что, в общем-то, логично, так как Белоруссия вроде бы не очень хотела становиться регионом России.

В гонке преследования Смольский промахнулся под сплошным снегом три раза и давал шансы россиянам, но огромная толпа преследователей предпочла бороться между собой. Успешнее всех оказался Александр Поварницын. Быстрым ходом он никогда не отличался, но снайпером был отменным и в этот раз показал свои навыки, отстав от Смольского всего на 20 секунд.

Но главное — что вне тройки в обеих гонках оказался Эдуард Латыпов и таким образом сдал полномочия лидера в общем зачете. Смольский опередил его всего на балл — 845 на 844. В воскресенье у них масс-старт, а решится исход борьбы за трофей в апреле в Мурманске. Остальные соперники в ста баллах и больше позади.

Биатлон
Антон Смольский
3
Обсудить
Читайте также
Мирра Андреева не смогли выйти в полуфинал турнира WTA в Брисбене
Комментатор Рабаданов рассказал про уши Собчак, Хабиба и проблемы Дагестана
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Родченков снова выступит в суде против России. Беглый ученый никак не успокоится