В нашем биатлоне — яркий новичок. Девушка выступает за Сахалин и бегает микст с отцом

Интервью с Анастасией Батмановой.

Звезды российского биатлона, пожалуй, впервые проводят полноценный сезон в России. В былые годы их даже на чемпионат страны пригласить — задача не из легких, а сейчас они сражаются за рейтинг на Кубке России. И что многих удивляет, конкуренцию признанным сборникам удается навязывать молодым спортсменам и резервистам. Среди таких неожиданных открытий и Анастасия Батманова. Это биатлонистка, выступающая за Сахалин.

Про нее многие впервые услышали, когда Анастасия выступила на чемпионате России вместе со своим отцом Юрием Батмановым. Как рассказала затем девушка в интервью «СЭ», вполне стоит ждать повторения эксперимента. В большом разговоре она подробно поделилась мнением о специфике текущего сезона, а началось интервью с внезапного появления в пресс-центре кошки...

— Твоя кошка?

— Нет, это кошка Полины Плюсниной из Пермского края. Вернее, ее тренера.

— Много вообще животных ездит по соревнованиям?

— Есть вот Мурляша Полины, и у тренера Карима Халили есть собачка. Вся команда их знает.

Медийность важна для любого спорта — если он живой

— Какие у тебя впечатления от этого сезона? Молодые спортсменки часто отмечают, что атмосфера на внутренних соревнованиях сильно поменялась.

— Очень классно выступать. И атмосфера, и условия. Можно бегать с людьми, которые раньше бегали на Кубке мира. А раньше они уехали, а ты здесь сам с собой соревнуешься. Небо и земля. А сейчас мы можем с ними соревноваться. Смотреть на них. Спасибо СБР и Дмитрию Губерниеву, который сделал из нашего биатлона настоящий сериал. Мы все здесь как герои, про нас людям реально интересно узнавать, что-то спрашивать, следить за соревнованиями. Это классно. Вот в лыжах, к примеру, совсем не так.

— Но ведь это сознательный выбор лыжников. Елена Вяльбе, к примеру, сказала, что результаты важнее отсутствия телетрансляции. Ты с ней не согласна?

— Нет, конечно. Результат важен, но и телетрансляции важны. Медийность для любого спорта важна, который живет. Иначе кому мы будем нужны? К примеру, Лиза Каплина сейчас показывает невероятные результаты. Здорово же, что за этим следят люди, узнают про ее успехи. Не будет трансляций — кто об этом узнает? Особенно о молодых.

— Каплина как раз и сравнивала Кубок России прошлого года и нынешний — насколько возрос уровень и как изменилось к нему отношение. Согласишься с ее мнением о прогрессе?

— Я не бегала в прошлом году на Кубке России, но примерно понимаю, конечно, какая была ситуация. А я была еще в юниорах, мы по Европе ездили. По международным юниорским соревнованиям. Так что это мой первый взрослый год.

— То, что первый год по взрослым выпал на период санкций, — это удача или сложные испытания?

— Нет, мне, наоборот, считаю, повезло. Мне хотелось первое время не просто несколько стартов пробежать вместе с девчонками, а полноценно провести с ними целый год. Пару месяцев хотя бы. Так что я скорее рада. На данный момент, хотя многие хотят выступать на международных стартах, и я их в этом понимаю.

— В плане конкуренции Кубок России со всеми сильнейшими интереснее условного Кубка IBU? Ведь сразу попасть на Кубок мира было бы трудно.

— Наверное, примерно одинаково. В целом мне интересно, можно в живых соревновательных условиях узнать, кто лучший в стране, посмотреть как на лидеров, так и на резервы. В обычный сезон это сложнее, кто-то внутри России выступает, кто-то на Кубке IBU, кто-то на Кубке мира. И не всегда те, кто на Кубке мира, точно лучше других. Сейчас у всех равные шансы, а перебрасываться с Кубка IBU на Кубок мира, например, сложно по многим причинам, в том числе психологическим.

Анастасия Батманова. Фото Соцсети Фото Соцсети

Нормально отношусь к морозам

— По организации все устраивало? В начале сезона было много разговоров про погоду, морозы...

— В Сибири было холодно, а в Уфе очень повезло с погодой. А это важный фактор без шуток. Еще удобно, что в Уфе город был рядом с биатлонным центром. Пешком можно дойти до центра за 15 минут. В Тюмени ехать надо час, а в Увате вообще рядом ничего нет, там деревня. Здесь же в любой момент в магазин банально сходить не проблема. Отличная трасса, в целом с трассой нам везет. Пусть не так много снега, зато получилось сделать жесткую и качественную. Об этом все молчат, но даже на международных стартах не всегда на должном уровне готовят трассу.

— Перед уфимским этапом Кубка России, наоборот, всех пугали состоянием трассы. Клен упал на нее, ветки мешались... Проблем не было?

— В некоторых местах было то ли грязно немного, то ли листочки. Но это не проблема вообще. В Увате вот был асфальт, вот это проблема. А тут несколько веточек и листочков, не вижу трудностей. Мы же в лесу. Не особо приятно, но и не страшно.

— В Сибири сильно замерзала?

— У меня получалось находить с собой компромиссы, как выступать в мороз. Компромисс между комфортной гонкой и необходимостью выходить на старт. Неприятно, конечно, но что еще остается? Надо выходить и выступать.

— Была, к примеру гонка, с которой снялись сразу человек 20, в том числе и лидеры. Ты тогда бежала?

— Да, я и не думала сниматься. Важно то, как ты себя настроишь. Почему ты не хочешь бежать? Поскольку действительно экстремально холодно и надо поберечь здоровье? Или потому, что тебе просто не хочется, ищешь оправдания? Во втором случае можно найти варианты спастись от мороза, утеплиться и все-таки выступить. Приехать на соревнования и сидеть в отеле? Я этого не совсем понимаю. Но у всех по-разному, я никого не осуждаю, каждый смотрит по своему состоянию. Тем более опытные спортсмены, они хорошо знают, когда надо поберечь себя. У меня опыта такого не было, чтобы я заболела после старта, поэтому вышла без страха. Может, мне потом еще когда-то аукнется, но вот после того самого спринта я чувствовала себя отлично.

— Пальцы на стрельбище не немели?

— У всех свои лайфхаки, как с этим бороться. Кто-то в варежках бежит, у кого-то еще в детстве руки переморожены и организм очень резко реагирует на холодную погоду. Я спокойно переношу холод.

— Как стрелять в варежках?

— Их сбрасывают перед рубежом. Ты бежишь до первой стрельбы и хотя бы немного бережешь руки. Потом после круга можно у тренера еще одну пару взять. Но мне это неудобно, я то забуду перчатки, то потеряю...

Мы с папой были даже не последние в сингл-миксте

— По документам ты выступаешь за Сахалин. Часто там появляешься?

— Раз в год, наверное. Последний раз прошлой осенью. У меня за Сахалином числится винтовка, и для оформления различных документов необходимо бывает приезжать, дистанционно не получается. Но тренироваться там не удается, максимум неделю-две могу там поработать за год. Проблема с переездами, все-таки очень далеко.

— 10 часов лететь?

— Мало того что 10 часов. Ты прилетаешь и тут же попадаешь под джетлаг. Вылетаешь в обед и прилетаешь в обед, еще и ночь не спишь. На семь дней ехать — издевательство над организмом. Туда если лететь, то надо сразу на пару недель. Приехать, освоиться немного и уехать. А у меня был однажды случай, когда я прилетала на два дня, и это было очень сложно.

— Начинала заниматься там же?

— Нет, я за Сахалин бегаю только четвертый год. Так-то я из Димитровграда и раньше бегала за Ульяновскую область. Потом позвали выступать за Сахалин, я подумала, посмотрела на условия и согласилась. Отличные возможности, я там единственная сейчас на высоком уровне спортсменка, они мне со всем помогают.

— Какая вообще ситуация с развитием биатлона на Сахалине? Звучит экзотично.

— Я такая, покоряю новые места! Детей много занимается, а вот взрослых или юниорок мало. Не дорастают, меняют регионы. Раньше еще с Камчатки были ребята, а сейчас и за Камчатку мало кто бегает. Ждем ребят, в следующем году будут парни, можно хотя бы микст-эстафету собрать.

— На прошлом чемпионате России ты элегантно решила проблему с отсутствием напарника по эстафете — выступала с папой. Как так вышло?

— Кто чем знаменит... Кто-то призер Олимпиады, призер Европы, все это ерунда. А вот я, что про меня сказать? Точно, с папой сингл-микст бежала! Мне все так говорят теперь.

— И все-таки занимательный факт из биографии. Насколько вообще папа играет важную роль в твоей жизни?

— Как минимум я теперь знаменита. Мы планировали и в Уфе бежать вместе, но у меня у сестры еще параллельно идут старты в Екатеринбурге, и папа поехал с ней.

Анастасия Батманова. Фото Соцсети

— То есть планируете повторить этот эксперимент?

— Конечно, а почему нет? Мне очень понравилось.

— Но вы ведь даже не финишировали.

— Есть такое. Но мы в тайминг попадали, нам и очки за гонку начислили. Мы были не худшими, до нас еще пять команд сняли. Так что держались, удивляясь: кто вообще тут бегает, откуда вы взялись? Проблема в чем, круг очень короткий. И если допускать много ошибок, то ты не успеваешь даже стрельбу закончить, как тебя замыкают. Вроде только уходишь, а уже тебя снимают как кругового. Папа — не быстрый, понятное дело, но и я не смогла это компенсировать. Но не хватило на самом деле чуть-чуть, чтобы дойти до финиша. Могли даже глаза закрыть на это, предлагали добежать, но папа сказал, правила есть правила, и сошел с дистанции. Устал, наверное, тяжело человеку стало. Но теперь надо закрыть гештальт!

— Он принимает участие в тренировочном процессе?

— Частично, но да. Помогает, подсказывает. У него есть опыт, он бегал много, есть свое видение. Но сейчас у нас есть свой тренер основной, тренеры сборной, у сестры есть тренер. Поэтому отец уже на второй план отходит в тренерском вопросе.

— Часто, когда родители включаются в тренировочную работу, это приводит к конфликту. Непонятно, кого слушать — тренера или отца. У вас с сестрой, получается, таких проблем не было?

— Нет, для нас все очевидно в этом плане. Папа лишний раз не лезет, а своего основного тренера я слушаю без особых споров. Так что все нормально.

— В биатлон решила пойти следом за папой?

— Все так. Особо и выбора не было, поставили меня на лыжи, сказали: иди беги. А там уже и втянулась.

— И сразу биатлон? Лыжные гонки не рассматривала?

— Нет, биатлон же интереснее. Тут и стрельба, и лыжная часть. Разнообразие. Вообще у нас спортивная семья, помимо меня и сестры еще брат футболом занимается. Так что всех пристроили.

Сейчас в интернете заходит «живой» контент

— За Кубком мира не следишь?

— Практически нет. Разве что пару раз заходила, смотрела, кто на каких местах. У женщин много новых фамилий, а вот у мужчин поинтереснее. Изучала раскладку по лидерам, кто как стреляет по секундам. Но чтобы полную гонку в прямом эфире — пока ни разу не было такого.

— При этом, казалось бы, наоборот, у девушек ситуация напряженнее. Есть несколько лидеров, и между ними серьезная конкуренция. У мужчин же впереди Йоханнес Бе, и никого к себе он не подпускает.

— Мне интересно. Всегда следила за Йоханнесом, сейчас любопытно смотреть, как он поддерживает свой статус лидера, как на его фоне выглядят соперники. Он ведь такой ориентир для всех сейчас.

— Помимо спорта чем увлекаешься?

— Секретного хобби интересного вроде бы и нет. Много книг не читаю, ютуб мало смотрю... Если дома, то 24/7 — готовлю. Блинчики, торты, сырники — очень люблю готовить. На сборах или тем более соревнованиях, естественно, уже не так много прыти. Нет столько сил и времени. Так что в свободные минуты просто общаемся, либо в команде, либо через соцсети.

— На соцсети много времени уходит?

— Порой кажется, что много, но я себя контролирую. К примеру, захожу в телеграм, оставляю пост за две минуты, смотрю на лайки и ухожу. Редко читаю комментарии.

Анастасия Батманова. Фото Соцсети

— Основной профиль теперь в телеграме?

— В другой соцсети, которую называть теперь и нельзя, нужно фильтровать, что ли, контент. Не все заходит, тщательно выбираешь пост, думаешь. И не всегда есть результат. В телеграме же проще, постишь все подряд. И порой реакция у людей на самые непосредственные вещи. Людям хочется живой момент видеть, без обработок.

— Биатлонисты — медийные ребята. У многих есть блоги, у Цветкова например...

— Ох, сколько мы просили Максима вернуть его блог, а он все — времени нет! Хочу делать качественно, а вот качественно не получается.

— У Лапшина еще есть блог.

— Да, смотрю Тимофея, он часто выкладывает ролики.

— Сама о таком проекте не думала?

— Что вы, это очень масштабно. Мне кажется, я не соберу столько подписчиков. Еще монтировать, фильтровать. Проще кружочки в телеграм, да и интереснее. Все переходит в быстрые форматы.