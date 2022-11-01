Анфиса Резцова скоро станет пятикратной бабушкой. Дочери опережают ее график

Резцовы — самая плодовитая семья в российском и, возможно, в мировом биатлоне. У Анфисы Анатольевны уже четыре внука, а на подходе пятый, которого ждет дочь Кристина. При этом еще не сказали своего слова младшие дочери трехкратной олимпийской чемпионки. «СЭ» знакомит с семьей, которая активно улучшает демографическую ситуацию в мире (да, не только в России).
Со своим будущим мужем Леонидом Резцовым Анфиса познакомилась еще до своих громких побед. История их отношений получилась банальной для спортсменов. Он был биатлонистом, параллельно начав заниматься тренерской карьерой и взяв под свое крыло во Владимире перспективную лыжницу — Анфису Романову.
В 1985-м пара расписалась, девушка взяла фамилию мужа, а через год планировала родить. Выбирала сезон, где не было чемпионата мира и Олимпиады. План осуществить не получилось. О беременности Резцова узнала за полгода до зимних Игр в Калгари-1988. В интервью Sports.ru спортсменка призналась, что ей пришлось принять непростое решение — аборт.
В Калгари на тот момент лыжница завоевала золото в эстафете и серебро в гонке на 20 километров коньковым стилем, что считает неудачным выступлением. После Олимпиады, в 25 лет, Анфиса родила дочь Дашу и попыталась снова вернуться в лыжные гонки. Но из-за конфликтов в команде быстро покинула расположение сборной, решив заняться воспитанием ребенка. Декретный отпуск длился недолго.
Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам позвали в биатлон, где у спортсменки быстро начало получаться. Не все ладилось со стрельбой, но отставания после рубежей нивелировал мощный ход. На Олимпиаде в Альбервиле в 1992-м взяла личное золото и командную бронзу, а в Лиллехаммере в 1994-м помогла сборной выиграть в эстафете.
Через год после зимних Игр в Норвегии Анфиса снова забеременела и в 32 года родила дочь Кристину. Затем была новая попытка возвращения в спорт, но девушка не смогла отобраться в национальную биатлонную команду и решила завершить карьеру. При этом тренировок не бросала, и впоследствии получилось пройти в лыжную сборную.
В 1999-м Анфиса заглянула на чемпионат мира в Рамзау, где завоевала золото в эстафете. Хотела выступать и дальше, однако здоровье не позволило. В 36 лет со спортом она закончила, но не завершила работу над увеличением семьи.
У трехкратной олимпийской чемпионки появилось еще две дочери — Василиса и Мария. Причем Марусю, как называет Анфиса младшую, она родила в 44 года. Говорит, что роды прошли легко, как в 20. Хотя уже на тот момент она была бабушкой. То есть ее внук старше ее дочери.
Со своим мужем Романом Виролайненом старшая дочь Резцовой Дарья познакомилась на сборах, когда ей было еще 13 лет. Роман родился в Петрозаводске и выигрывал юношеские соревнования на первенствах России по лыжным гонкам, но впоследствии перешел в сборную Белоруссии, за которую выступал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
В 2007-м пара сыграла свадьбу, и у них родился сын Даниэль. Тогда Дарья даже еще не начала взрослую карьеру. В биатлон она вернулась в 2010-м и стала хорошо проявлять себя на молодежных первенствах и подбираться к основной национальной команде. На Олимпиаду в Сочи девушка попасть не смогла, но дебютировала на Кубке мира после Игр на этапе в Поклюке. Дебют получился сенсационным — серебро в спринте. Так Дарья стала уверенным членом основной команды.
В следующем сезоне Виролайнен стала второй на этапе в Антхольце, но больше на Кубках мира медалей она не завоевывала. Были подиумы на чемпионате Европы и Кубке IBU. А в 2018-м ее, как и почти всю нашу биатлонную сборную, не допустили до Олимпиады в Пхенчхане. Туда, напомним, поехали две девушки (Акимова, Кайшева) и двое мужчин (Бабиков, Елисеев).
На старте постолимпийского сезона Дарьи в команде не оказалось. В декабре выяснилось — она беременна. В 2019-м у нее родился второй сын. Спортсменка быстро снова встала на лыжи и взяла винтовку, но дальше чемпионата России продвинуться не удалось, а накануне Олимпиады в Пекине пришла очередная новость — у Виролайнен родился третий сын.
В последние годы Дарья живет в Финляндии. Семья Виролайнен переехала туда за родителями мужа. Роман имеет финские корни, а его фамилия переводится как «эстонец». В лыжные гонки он возвращаться не планирует и уже давно трудится сервисменом в разных биатлонных командах. Долгое время он работал с российской сборной, также сотрудничал с национальными командами Кореи и Украины.
34-летняя Дарья же спорт не оставляет. В этом сезоне она выступала на летнем чемпионате Финляндии, где стала второй в индивидуальной гонке. И этот результат переполошил всех. Пошли разговоры, что Виролайнен планирует менять спортивное гражданство, хотя сама многодетная мама говорит, что пока с будущим не определилась, но завершать карьеру морально не готова. В России биатлонистка не прикреплена ни к одному региону.
Долгое время личная жизнь второй дочери Резцовой, Кристины, была тайной. Девушка дебютировала на Кубке мира в 2018-м в Тюмени, но пробежала только одну гонку, заняв 62-е место в спринте. Основным членом национальной команды она стала только через сезон. Личных наград на Кубке мира тогда завоевать не получилось, а летом 2020-го Кристина неожиданно пропала.
Где биатлонистка и что с ней, не могли ответить даже тренеры сборной. Она скрывала информацию о беременности не только от них, но даже от мамы. Дело в том, что Анфиса Анатольевна часто дает комментарии в СМИ. Кристина боялась, что она может случайно проболтаться.
Все лето Резцова находилась на самоподготовке с личным тренером, которому, конечно, открыла свою тайну. В планах было выступить на чемпионате России, но спортсменка все-таки решила поберечь себя и будущего ребенка.
Кто избранник Кристины, тоже долгое время было для всех загадкой. Конечно, в лыжно-биатлонных кругах многие знали, но до широкой общественности эта информация не доходила. Им оказался лыжник Иван Анисимов, который на шесть лет старше девушки. В свое время он выступал на Кубке мира. Сезон-2014/15 стал для него наиболее удачным. Он был 12-м в спринте на этапе КМ и выиграл серебро на чемпионате России.
За год до Олимпиады в Пекине Кристина родила дочь и начала ускоренный курс по возвращению в биатлон. В этом ей очень помог муж, который занялся подготовкой Резцовой по планам тогда еще тренера сборной Болгарии Виталия Норицына. Связка получилась мощнейшая: Кристина ворвалась в сборную, с ходу став одним из лидеров команды. В Анси она завоевала первую личную медаль Кубка мира — бронзу в масс-старте, а на Олимпиаде в Пекине помогла команде выиграть бронзу в смешанной эстафете и серебро — в классической.
Новый сезон сулил большие перспективы. Ведь теперь можно было не только готовиться по планам Виталия Норицына, но и тренироваться с ним. Наставник завершил работу с болгарской сборной и летом присоединился к группе Артема Истомина, в которую и попала Кристина. Однако летняя подготовка не прошла гладко: были вопросы с винтовкой и по здоровью. Резцова пропустила оба этапа Кубка Содружества, выступила на летнем чемпионате России, но дальше в сезоне мы ее не увидим. 25-летняя спортсменка ждет второго ребенка.
Получается, что Дарья и Кристина уже опережают родительский график, по которому шла их мама. Но пока проигрывают ей в олимпийских медалях. Время наверстать у них еще есть.