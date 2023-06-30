Елена Кручинкина возвращается в Россию. Но, кажется, в Белоруссии этому не рады

Дважды менявшая флаг биатлонистка планирует выступать за Тюменскую область.

Межсезонье в лыжных гонках и биатлоне — это пора трансферов. Спортсмены меняют регионы, за которые будут выступать, а иногда и страны. Этим летом в лыжах серьезно усилилась сборная Архангельской области. В команду пришли олимпийские чемпионы Алексей Червоткин и Вероника Степанова, а также Савелий Коростелев, Мария Истомина и Алина Пеклецова.

В биатлоне продолжает селекционную работу сборная Тюменской области. Год назад из команды Удмуртии взяли Александра Поварницына, а этим летом по такому же маршруту последовала двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина. Пополнила ряды биатлонной тюменской команды Анна Грухвина. Она и выступала за регион, просто в лыжных гонках. При этом сборную покидает Любовь Калинина, которая отправилась в Татарстан. Однако на ее место приходит чемпионка Европы и призер этапов Кубка мира Елена Кручинкина из Белоруссии. Правда, здесь не все так однозначно.

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Белорусы отпустили?

О переходе Кручинкиной сообщил главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. Он рассказал, что Елена обращалась к нему еще в мае, однако тогда в команде не было свободных мест. После ухода Калининой вакансия появилась.

«Я позвонил Андриану Цыбульскому (президенту Федерации биатлона Белоруссии), с которым знаком многие годы. Он не стал препятствовать выбору Елены, за что ему огромная благодарность, — цитирует Кугаевского ТАСС. — В июле Елена приступит к подготовке к сезону в составе нашей команды. Девушка старательная, и мы на нее очень рассчитываем».

Однако подтверждений со стороны Белорусской федерации биатлона не последовало. Организация ответила своим заявлением: «В связи с появлением в последнее время публикаций, содержащих недостоверную или предположительную информацию о составе и структуре национальной команды по биатлону на следующий спортивный сезон, Белорусская федерация биатлона сообщает следующее: утверждение персонального состава спортсменов и тренеров национальной команды по биатлону входит в компетенцию Министерства спорта и туризма. Издание соответствующего приказа ожидается в ближайшие дни. Комментировать этот вопрос до решения Минспорта считаем преждевременным».

Да, в заявлении не говорится, о какой именно недостоверной или предположительной информации идет речь. «СЭ» обратился с запросом на интервью к Елене Кручинкиной, но биатлонистка отказалась от комментариев.

Фото Global Look Press

План — просто выжить

Кугаевский сообщает, что у Елены имеется российский паспорт. Она родилась в Мордовии и до 2018 года вместе с сестрой-близнецом Ириной выступала за нашу страну. Дальше обе перешли в сборную Белоруссии. Смену гражданства девушки объясняли тем, что у Мордовии не было возможностей для дальнейшего роста.

«Нас обследовали и говорили, что функционально мы сильные. Но ты не мог реализоваться из-за того, что где-то у тебя лыжи не поехали или соперницы съездили в Сочи на горную подготовку и вернулись, а ты никуда не ездил. Горная подготовка дает большую прибавку к результату», — объясняла Елена Кручинкина «СЭ».

Белорусская часть карьеры получилась успешнее как раз у Елены. Она регулярно выступала на Кубке мира в основной команде, а Ирина чаще бегала на Кубке IBU — соревнованиях рангом ниже. На счету Елены три серебра Кубка мира в эстафетных гонках, у сестры таких медалей нет.

Однако год назад именно Елену не включили в состав сборной Белоруссии. На Кубке Содружества и Кубке России в прошлом сезоне результаты были заметно лучше у Ирины. В феврале 2023-го Елена объяснила «СЭ», что причиной невнятного выступления стали проблемы со здоровьем.

«Это началось перед Олимпиадой. Обращалась к врачам, не знала, что со мной. В итоге к Олимпиаде подошла в очень плохой форме, так как не могла ни бегать, ни кататься, ни тренироваться. Было тяжело. Возможно, на фоне гормонального сбоя я получила травму. Потому что была усталость, не было сил, но я побежала имитационную тренировку, где подвернула ногу. Думала, что пройдет, но через неделю нога не проходила. Поехали на снимок. В итоге у меня разрыв связки и перелом. Подготовка (к сезону-2022/23) полностью полетела», — сказала биатлонистка.

На вопрос, какую цель она ставит на остаток сезона, Елена дала жесткий ответ: «У меня план просто выжить, не откинуться до конца сезона. Все. Пока с этой задачей справляюсь», — заявила Кручинкина в феврале.

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Кадровый дефицит

В женской сборной Белоруссии по биатлону намечается кадровый дефицит. Если посмотреть на общий зачет Кубка Содружества прошлого сезона, то в топ-10 можно увидеть только одну белоруску — Динару Алимбекову-Смольскую. Она заняла в тотале первое место, следующей из соотечественниц в рейтинге идет Ирина Кручинкина-Шаклеина — 15-я позиция.

Однако предстоящий сезон лучшая биатлонистка Белоруссии пропустит. Динара вместе с мужем Антоном Смольским ожидают пополнение в семье. В начале июня олимпийская чемпионка сообщила, что ждет мальчика. Динара не завершает карьеру и планирует вернуться в строй к олимпийскому сезону.

Но все же кто тогда составит конкуренцию российским биатлонисткам этой зимой? Есть надежда на Анна Солу и Ирину Лещенко. Девушки родили в декабре прошлого года и теперь возвращаются из декретного отпуска. Обе уже приступили к тренировкам. Однако не стоит ожидать, что они сверхбыстро наберут форму.

«Подбираем нагрузку, исходя из жизненных условий. Запланирован пока что этап Кубка Содружества, который пройдет в Сочи. Но пока мы думаем, кто еще будет там участвовать. Потому что все-таки нам нельзя подвергать большому стрессу спортсменок, которые только вернулись», — объяснял СТВ старший тренер женской сборной Белоруссии Роман Малухо.

Поэтому отпускать Елену Кручинкину в данной ситуации, наверное, не очень легко. Даже несмотря на то что прошлый сезон у нее был провальным. Все знают, что Елена способна показывать скорости на уровне мировых лидеров.

Правда, на первых сборах белорусской команды биатлонистка отсутствовала, в отличие от сестры Ирины. В июле Елена, по словам Кугаевского, должна присоединиться к сборной Тюменской области. Но для начала нужно дождаться окончательного списка Министерства спорта Белоруссии.