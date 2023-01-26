Россияне хозяйничают на Кубке Содружества в Белоруссии. Хватит ли сил на новый этап в Раубичах?

В начале года наши биатлонисты смотрятся лучше, чем соперники.

Кубок Содружества, 5-й этап, Раубичи

26 января

11.00 — Спринт, мужчины

27 января

11.00 — Спринт, женщины

28 января

11.00 — Гонка преследования, мужчины

14.00 — Гонка преследования, женщины

29 января

12.10 — Масс-старт, мужчины

14.00 — Масс-старт, женщины

Кубок Содружества еще остается в Белоруссии. В Раубичах прошел четвертый этап турнира, здесь же 26 января стартует и пятый. Вопреки ожиданию многих лучше в первые биатлонные выходные в Раубичах выступили гости. Чем ответят хозяева на этой неделе?

Горы помогли Куклиной

У белорусских биатлонистов на домашнем сдвоенном этапе Кубка Содружества много хороших карт на руках. Во-первых, родную трассу они знают лучше, чем россияне. Во-вторых, теплая погода в Белоруссии тоже больше помогает хозяевам, ведь у них есть на нее хорошие лыжи. В-третьих, большинство россиян перед этапами Кубка Содружества в Раубичах провели гонки Кубка России в Рыбинске, потратив силы, в том числе на переезды, когда белорусы все это время тренировались дома.

Наталия Шевченко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко. СБР

Однако в женских соревнованиях доминировали россиянки. Составить им конкуренцию смогла только Динара Алимбекова, которая с нового года в протоколах указывается под двойной фамилией — Алимбекова-Смольская. На четвертом этапе Кубка Содружества олимпийская чемпионка только раз поднималась на пьедестал. У Динары четвертое место в спринте, третье в пасьюте и шестое в масс-старте. Другие белорусские биатлонистки не добирались до топ-10.

Во всех трех женских гонках победу одержала 32-летняя Лариса Куклина. Причин у ее триумфа несколько. Одна из них — горный сбор. Лариса, как и остальные спортсмены группы Юрия Каминского, проходила подготовку к январским стартам на Семинском перевале. После спуска на равнину такие сборы на высоте часто дают хороший эффект. Ларисе горы явно помогли.

— Вы встречались и общались после этапа с Ларисой Куклиной. Почему у нее так хорошо получилось в Раубичах? — вопрос «СЭ» к белорусской биатлонистке и подруге Куклиной Анне Соло.

— Вы же знаете, как бывает: вчера результата не было, сегодня есть, завтра может опять пойти. Думаю, дело в том, что Лариса много работает. Она действительно очень сильная спортсменка, которая полностью отдается тренировкам, поэтому у нее есть результат. Лариса говорит, что, возможно, сыграло роль то, что она перед этапом находилась в горах. Это дало ей такой толчок. Посмотрим, как она будет себя чувствовать на следующем этапе.

— Белорусы не собираются ехать в горы?

— Насколько знаю, да, все на равнинах сборы.

— Чтобы за год организм отдохнул от гор?

— Вообще без понятия, что они решали. Мне кажется, что все равно отдыхать от гор не нужно. Необходимо находиться там даже чаще. Сделали так. Может, составили такой тренировочный план из-за того, что в горах стартов не будет.

Несмотря на успехи Куклиной и других россиянок, лидерство в общем зачете Кубка Содружества удерживает Алимбекова-Смольская. После четырех этапов у нее 1118 очков. В преследователях Динары только россиянки. На втором месте тотала идет Наталья Гербулова (1090 очков), третья строчка у Тамары Дербушевой (1086).

Королевы четвертого этапа нет даже в первой десятке общего зачета. Куклина занимает в нем только 11-е место. Все дело в том, что в межсезонье биатлонистку преследовала череда травм, поэтому она пропустила летние этапы Кубка Содружества.

Карим Халили, Антон Бабиков, Матвей Елисеев. СБР

Бабиков в погоне за Смольским

В мужских соревнованиях на четвертом этапе в Раубичах белорусы выступили значительно лучше. Главным местным героем стал Дмитрий Лазовский, который не покидал подиум на этапе: победа в спринте и серебро в пасьюте и масс-старте.

Однако обладатель желтой майки лидера Антон Смольский остался на домашнем этапе без медалей. Лучший результат — четвертое место в масс-старте. Тем интереснее будет наблюдать за битвой за победу в общем зачете. На данный момент у Смольского 1151 очко. На втором месте Антон Бабиков, имеющий 1112 очков. Он был на первой строчке тотала после летних стартов, но декабрь получился у Бабикова не таким хорошим.

— Есть ощущение, что после Нового года результаты у вас стали лучше. Одна гонка Кубка России выиграна, на Кубке Содружества попали «в цветы». Так ли это? — вопрос «СЭ» к Антону.

— В принципе да. Когда в декабре многие ребята показывали хорошие результаты, мы продолжали сохранять холодную голову. Мы все-таки люди, которые знаем, что такое кубковые сезоны, что в декабре нельзя расслабляться и нужно подходить на достаточно серьезном тренировочном плане. Через декабрь надо проводить скоростную работу, в начале января делать тренировочный сбор, который будет включать в себя объем. За счет этого январь получается более скоростным. Мы сейчас видим, что многие ребята, которые должны были показывать высокий результат, выходят на свой уровень. Есть те, кто сильно проявлял себя в декабре, а сейчас не может прийти в те кондиции. У нас все идет по плану.

Замыкает топ-3 в общем зачете Эдуард Латыпов. Кажется, что горный сбор на Семинском перевале тоже идет ему на пользу. В Раубичах он был третьим в спринте и первым в гонке преследования. Для трехкратного призера Олимпиады это была первая победа в Кубке Содружества.

Программа пятого этапа Кубка Содружества почти такая же, как и четвертого, — спринты, пасьюты и масс-старты. Разница лишь в том, что теперь мужчины начинают в четверг и будут отдыхать один день, а девушкам с пятницы бежать три дня подряд. На предыдущем этапе было наоборот.

После белорусских стартов в календаре Кубка Содружества останется один этап. Он пройдет с 9 по 12 марта в Тюмени.

Биатлонисты на огневом рубеже. Денис Костюченко/Белорусская федерация биатлона

Скандал с юниорами

Более жарким противостояние России и Белоруссии получилось не в Раубичах, где соревновались спортсмены основных сборных, а в Рыбинске, где бежали юниоры.

В большом масс-старте на первенстве России белорусские биатлонисты вытеснили хозяев из состава участников. Это не понравилось нашим тренерам Александру Касперовичу, Сергею Алтухову, Людмиле Пановой и Евгению Куваеву. Они заявили о нарушениях в открытом письме министру спорта РФ Олегу Матыцину.

«Группа тренеров считает необходимым обратить ваше внимание на нарушение, которое допускает руководство СБР при проведении первенства России.

Помимо российских юниоров в соревнованиях в Рыбинске принимали участие и некоторые юниоры из Белоруссии, которые стартовали вне конкурса в дисциплинах «спринт» и «суперспринт». Там их участие не создавало никаких проблем российским спортсменам и даже, наоборот, добавляло в борьбе остроты.

Однако в старт-листе большого масс-старта, где количество участников ограничено, все белорусские спортсмены тоже присутствовали, лишая часть российских биатлонистов участия в старте, влияющем как на их личные рейтинги, так и на рейтинг регионов, которые они представляют.

Обращаем ваше внимание, что, принимая и выполняя такое решение, руководители СБР грубо нарушают положение о соревнованиях, не говоря уже о том, что первенство России проводится на бюджетные средства РФ. Готовя спортсменов и командируя их для участия в первенстве страны, регионы тратят свои средства, которые в современных условиях крайне ограничены", — приводит текст письма издание «Весь спорт».

Однако регламент в данной ситуации все же играет не в пользу тренеров. В нем говорится, что в первенстве России могут принимать участие белорусские спортсмены в индивидуальных и командных дисциплинах, в том числе в масс-старте и гонках преследования, но при условии выполнения критериев отбора на эти дисциплины. Регламент был подписан главой СБР Виктором Майгуровым в августе прошлого года.

Поэтому, если критерии отбора в Рыбинске не были нарушены, то говорить о том, что гости отобрали места у хозяев, будет не совсем справедливо. Отбор на эту гонку велся по результатам в спринте и суперспринте. В большой масс-старт попадает приличное количество участников — 60. А из Белоруссии в Рыбинск приехала не такая огромная команда — пять парней и одна девушка. Значит, россияне, чьи места «отобрали» гости, выступили в первых двух гонках, мягко говоря, не очень хорошо — это места с 61-го по 65-е у парней и 61-е у девушек.

Также стоит учесть, что белорусы действительно участвуют в первенстве России вне конкурса, поэтому не могут претендовать на очки, медали и призовые наших юниоров. По документам выглядит так, что правда на стороне СБР. Но посмотрим, что ответят в министерстве спорта.