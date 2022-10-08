В шведском биатлоне — допинговый скандал с астматиком. Что теперь скажет Самуэльссон?

Участница чемпионата Швеции Корделия Мелен Олссон отстранена на два года за бронхорасширяющее средство.

Шведская биатлонистка Корделия Мелен Олссон дисквалифицирована на два года из-за положительного теста на допинг. 24-летняя спортсменка была поймана после спринтерской гонки на чемпионате своей страны в марте прошлого года. В том старте девушка заняла 14-е место, отстав от победительницы Стины Нильссон более чем на четыре минуты. В организме Корделии нашли тербуталин — препарат для снятия симптомов астмы. Это лекарство по своему воздействию похоже на знаменитый сальбутамол — бронхолитический и токолитический препарат. Но, в отличие от сальбутамола, оно разрешено только при наличии терапевтического исключения. Его у Олссон не было.

Дистанцируемся от допинга

Корделия не относится к числу кандидатов в сборную Швеции, тем не менее инцидент для местного спорта очень неприятный. В первую очередь потому, что шведские биатлонисты многократно выступали в качестве жестких критиков россиян во время допинговых скандалов. А лидер мужской сборной Швеции Себастьян Самуэльссон вообще является одним из самых яростных борцов за чистый спорт даже в мировом масштабе. Кроме того, шведские СМИ многократно иронизировали по поводу астматиков в норвежских лыжах и биатлоне. И вот теперь они получают скандал с биатлонисткой, да еще и с астматическим препаратом.

«Это очень печальное событие, — заявил генеральный секретарь Шведской федерации биатлона Рикард Грип. — Обстоятельства, связанные с тем, как допинг попал в организм спортсменки, неясны. Мы решительно дистанцируемся от допинга и подумаем, как можно избежать подобных случаев в будущем. Мы очень уверенно чувствуем себя в антидопинговой работе в рамках национальной сборной. Теперь мы планируем распространить ее на всех спортсменов, независимо от их международного статуса. Мы должны улучшить распространение информации и знаний об антидопинге среди спортсменов, чтобы они не допускали таких ошибок».

Корделия Мелен Олссон. Фото Соцсети

Не собиралась принимать допинг

Сама виновница торжества своей вины не признает, заявляя, что случившееся — это какой-то непонятный феномен. «Моя цель в биатлоне — соревноваться на национальном уровне и получать удовольствие. Я не знаю, как запрещенное вещество попало в мой организм, и это самое ужасное. Я никогда не собиралась принимать допинг, и я невероятно сожалею о том, что случилось», — заявила Корделия. При этом срок наказания Олссон вызывает большие вопросы. С одной стороны, тербуталин — это не ЭПО, большого эффекта для улучшения результатов не дает. С другой — нарушение антидопинговых правил налицо, о смягчающих вину факторах не объявлено. Значит, срок наказания должен составлять четыре года. Именно столько бы дали девушке, если бы она была россиянкой.

Об активном применении шведами противоастматических лекарств еще в 2018 году сообщали хакеры Fancy Bears. «У нарушителей антидопинговых правил из Швеции есть любимый препарат тербуталин, который похож на сальбутамол по структуре и механизму воздействия. Он повышает «производительность» спортсмена. Даже если кто-то нарушил антидопинговые правила, это не значит, что он будет наказан. Например, шведский лыжник Бьорн Сандстрем был пойман на применении тербуталина, но информации о его наказании не было. Судя по его учетной записи в соцсетях, он в полном порядке. Шведская легкоатлетка Мария Нильссон находится в той же ситуации: нет никакой информации о наказании о том, что она нарушила антидопинговые правила», — писали представители Fancy Bears, публикуя соответствующие документы.

Саймон Йейтс. Фото Global Look Press

Адреналиновый эффект

Тема использования бронхорасширяющих веществ очень неоднозначная, и споры по этому поводу ведутся очень давно. С одной стороны, есть мнение, что лишать спортсменов-астматиков возможности поддерживать свой организм — негуманно. Притом что астмой в разной ее форме страдают очень многие представители зимних дисциплин, выступающих в морозную погоду. Большой пользы для повышения скорости и выносливости от сальбутамола и подобных лекарств точно нет. Но, с другой стороны, считается, что их применение перед стартом может дать «адреналиновый эффект», заставив спортсмена работать с большей самоотдачей. Иначе зачем его используют не только в лыжах и биатлоне, но и, например, в шоссейных велогонках?

Например, в 2016 году на тербуталине попался известный британский велогонщик Саймон Йейтс. Причем тогда Международный союз велосипедистов (UCI) отнесся к этому инциденту крайне несерьезно, отстранив виновного всего на четыре месяца. Было заявлено, что Йейтс использовал препарат непреднамеренно. Сейчас мы слышим то же самое от шведской биатлонистки Корделии Олссон. Как такое возможно с лекарством, которое применяется как спрей или в капсулах? Спортсменке подсыпали допинг недоброжелатели или она случайно вдохнула препарат, которым пользовалась соседка по комнате? Увы, легкий приговор и отсутствие внятной информации по этому делу точно не помогут другим атлетам избежать подобных ошибок, если это вообще была ошибка.