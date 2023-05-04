Бежавшая с Украины биатлонистка вернула российский паспорт. Бех снова может выступать за нашу страну

Хотя обратный переход сильно затянулся.

Исключенная из состава сборной Украины Екатерина Бех официально завершила свое возвращение в российскую национальную команду. Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. По его словам, спортсменка успешно восстановила гражданство РФ. «Екатерина действительно сегодня была восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в группе Куваева и Спиридонова в сборной Московской области», — цитирует Нуждова РИА «Новости».

Переход

Бех родилась в Хабаровском крае и впоследствии перебралась в Москву, где занималась в местной спортивной школе олимпийского резерва № 43. Она стабильно вызывалась в расширенный состав юниорской сборной России, однако дальнейших перспектив для своего развития спортсменка не увидела.

Именно поэтому в 2018 году биатлонистка решилась на смену спортивного гражданства и перешла в сборную Украины. Союз биатлонистов России переходу препятствовать не стал, поэтому Екатерина избежала карантина и практически сразу начала выступать за новую национальную команду. Правда, для получения нового гражданства ей пришлось отказаться от российского паспорта.

Первое время Бех делала успехи — стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров в спринте и гонке преследования, а также победила на чемпионате Европы в той же возрастной категории в спринте. В 2020 году Екатерина была включена в состав взрослой сборной, но больших успехов ей достичь не удалось.

После начала СВО на Украине спортсменка при помощи президента местной федерации биатлона Владимира Брынзака вернулась в Россию. В апреле 2022 года стало известно, что Бех исключена из состава украинской команды. А в мае появилась информация о том, что спортсменка будет совершать обратный переход в национальную сборную России.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Слухи

Но процесс возвращения Екатерины в российскую команду был не таким уж и простым. Одной из самых явных причин решения Бех были ее отношения с российским биатлонистом Каримом Халили. Спортсмены вместе выступали за сборную Москвы, а потом одновременно попали в юниорскую сборную России. Там у них и завязались отношения.

Но к текущему моменту роман между спортсменами уже завершился. Хоть они по-прежнему подписаны друг на друга в социальных сетях. То есть одна из основных причин перехода, по сути, утратила свою силу. Поэтому неудивительно, что, пока Бех находилась в процессе восстановления гражданства, возникали слухи об очередном обратном переходе — снова в сборную Украины!

Об этом в феврале 2023 года порталу «Трибуна», который цитирует ТАСС, заявил украинский комментатор Андрей Столярчук. «Вполне возможно, что в ближайшее время Екатерина Бех, экс-сборница Украины, может вернуться в нашу команду. Насколько мне известно, в ближайшее время ожидается ее возвращение в сборную Украину», — сказал Столярчук.

Екатерина на тот момент уже получила вид на жительство — это произошло еще в ноябре 2022 года. Однако впоследствии все эти слухи не получили никакого подтверждения — экс-биатлонистка сборной Украины все же восстановила российский паспорт.

Фото Global Look Press

Россия

Бех еще в августе прошлого года была включена в состав сборной Московской области. Уже в сентябре она выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России. Но для гипотетических выступлений на международных соревнованиях под эгидой IBU Екатерине нужно было решать вопрос с паспортом.

В России спортсменку приняли тепло и во всем ей помогли: сразу после возвращения Бех в страну ей предоставили возможность тренироваться в Московской области. А ее личный тренер Николай Лопухов все это время помогал ей в бюрократических вопросах по ходу восстановления гражданства.

На новость о получении Екатериной российского паспорта также была вполне положительная реакция, например, со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонов.

«Я могу ее только приветствовать! Она чемпионка мира! Конечно, не могу ничего сказать против восстановления ее гражданства! Напомните мне, когда у нас были чемпионки мира? Очень давно! С уходом Тихоновой больше никого не было. Это катастрофа. А Бех молодец, что послала украинцев и австрийцев, которые борются против России!» — приводит Sport24 слова Тихонова.

Алексей Нуждов еще в августе отмечал, что рад возвращению Бех.

«Хорошо воспринял ее приход. Она обратилась ко мне вместе со своим тренером, естественно, мы это предложение приняли. Катя нам не чужой человек, мы ее давно знаем, она проживает в Подмосковье, с детства занималась лыжными гонками. Мы давно знакомы, знаем ее с младых ногтей. Екатерина официально занесена в базу Союза биатлонистов России, тренируется у нас уже достаточно большое количество времени», — приводит РИА «Новости спорт» слова Нуждова.