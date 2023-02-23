«Немного пустила слезу». Эмоциональная битва за последний трофей Кубка России

Анастасия Шевченко забирает Малый хрустальный глобус.

Чемпионат России. Ижевск

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Лариса Куклина (Россия) — 47.32,4 (1).

2. Анастасия Шевченко (Россия) — 5,6 (2).

3. Наталья Гербулова (Россия) — 8,0 (2).

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Кирилл Бажин (Россия) — 53.14,0 (0).

2. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 58,3 (3).

3. Антон Смольский (Белоруссия) — 1.37,4 (4).

Индивидуальные гонки открыли программу старейших биатлонных соревнований России — «Ижевской винтовке». Обычно старты в Удмуртии проходят в конце декабря и являются отборочными на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Но в этот раз соревнования передвинули на февраль, где проведут шесть гонок в рамках чемпионата России.

На прошлой неделе в Чайковском подводили итоги Кубка России и раздавали хрустальные призы за победы в различных зачетах. Однако один глобус приберегли для Ижевска — в зачете индивидуальных гонок у женщин. Дело в том, что из двух индивидуалок Кубка России девушки выступили только в одной, а вторую отменили из-за морозов. По регламенту определять обладателей хрустального кубка можно по сумме как минимум двух стартов. Решение было найдено — индивидуальная гонка чемпионата России в Ижевске и стала тем вторым необходимым стартом.

Главными претендентами на победу были трое: Анастасия Шевченко, Виктория Сливко и Анастасия Гореева. Расклад был простой: кто из них доберется до призов и будет выше, тот и возьмет Малый глобус. У Гореевой и Сливко гонка не получилась — 9-е и 16-е места соответственно, а Шевченко, которая только восстанавливается после болезни, взяла серебро. На финише Анастасия расплакалась.

— Насколько довольна выступлением? При таком ветре не самый плохой результат.

— Повторила свой результат, который был в Уфе, но все равно недовольна вторым рубежом, потому что этих промахов можно было избежать. Но учту ошибки, сезон еще впереди.

— На финише так эмоционально отреагировали.

— Да, немного пустила слезу, потому что я буквально перед Чайковским переболела. Там я начала только по одной тренировке делать. Я очень счастлива, что смогла показать такой результат спустя пять дней после болезни.

— Насколько важен Малый глобус?

— Для меня очень важен! Хочу доказать себе и остальным, что могу. Я действительно сильный спортсмен и могу составить борьбу в России.

— Чувствуется атмосфера? Отличается от гонок на Кубке России?

— Вы сейчас сказали, а я даже забыла, что это гонка чемпионата России, потому что у меня была одна медаль чемпионата России личная, не в олимпийской дисциплине. Сейчас понимаю, что буду очень рада этой медали.

СБР

Куклина: «Грызу себя за последний выстрел»

Победу в женской индивидуальной гонке одержала Лариса Куклина. Для нее это уже третья победа на «Ижевской винтовке» в карьере — рекорд старейших биатлонных соревнований России. В этом году «Ижевская винтовка» проводится в 53-й раз.

— Почему удается хорошо выступать в Ижевске? — вопрос к Куклиной.

— Не знаю. Не всегда хорошо. Иногда чуть больше везет, иногда чуть меньше.

— Вы — единственная спортсменка, которая три раза выиграла классическую гонку.

— Да, это радует. Вчера об этом думала, получится или нет, чтобы третий раз выиграть.

— Почему промахнулись последним выстрелом?

— Я себя грызу за этот выстрел. Весь последний круг бежала и расстроилась. Просто его глупо и грубо обработала. Это, конечно, непрофессионально.

— На последнем круге вас вели по результату Анастасии Шевченко?

— Меня вообще всю дистанцию не вели. Попросила ничего не говорить. Как получится, так сложится.

— Понимали преимущество над соперницей?

— Нет. Единственное, после рубежа сказали, что ушла лидером. Мышцы замерзли очень сильно. В таком состоянии тяжело работать. Ты вроде пытаешься, но мышцы не дают.

— План по-прежнему выступить во всех гонках сезона?

— И хочется и колется. Несколько раз с Юрием Михайловичем (Каминским) подумали, что было лишним бежать в Чайковском. Потому что все равно наслоение гонок идет. Сказывается тяжело.

Бажин: «Психологически было не до стрельбы»

Единственным биатлонистом, который закрыл в этот день все мишени, стал Кирилл Бажин. За счет четкой работы на рубежах он выиграл свое первое личное золото чемпионата России.

— Как удалось сделать нули?

— Ветровая обстановка позволяла, тренер Михаил Викторович Шашилов давал правильные подсказки на пристрелке. Очень грамотно сказал, что и как делать. Все секреты не буду раскрывать. Получилось сработать, — объясняет Бажин.

— Почему такие большие отставания в этой гонке?

— Я чуть-чуть с лыжами пролетел. Благодарен ребятам, которые мне помогли, потолкали меня со спуска немного. Когда откатывали, было две пары — одна похолоднее, другая потеплее. Взяли похолоднее, но чуть-чуть прогадали. Посередине трассы лыжи просто встали. Спуски здесь длинные с выкатом. Очень много на них стал проигрывать.

— Как часто стреляешь четыре нуля?

— В индивидуалке в первый раз. А так — третий раз в карьере. Часто в индивидуальных гонках делал три нуля, а на последнем рубеже ошибался. Но сейчас по психологии было не до стрельбы. Больше по поводу лыж переживал. Поэтому чуть полегче относился к стрельбе.

Кирилл Бажин. СБР

Шашилов: «Ждем 2026 год. Амбиции появились»

Главным триумфатором первого дня можно назвать тренера Михаила Шашилова. В мужской гонке его спортсмен выиграл золото с четырьмя нулями, в женской воспитанница Шашилова взяла серебро и Малый хрустальный кубок в зачете индивидуальных гонок. Правда, сам Шашилов считает второе место Шевченко своим поражением.

— Рады за Бажина?

— Конечно! Четыре нуля. Мужчина! Второй раз за сезон так стреляет.

— Как его настраивали перед стартом?

— Никак.

— Он сказал, что какую-то секретную информацию передали.

— «Домой не приходи!» (Смеется.) На девочках не проходит, на нем прошло, — сказал

— Как прокомментируйте серебро Насти Шевченко?

— Я проиграл. Надо было пересечь, тогда бы отбили пять секунд. Нормально выступила, тем более после болезни. По сезону не везет.

— Что значит «пересечь»?

— Если бы встретил. Нужно было подогнать, как следует. У нас народу не было, чтобы подсказать. Могли бы отбить. Но могли бы не отбить. На все воля сверху.

— Она у вас боец. Всегда хочет соревноваться, несмотря на болезни и травмы. Согласны?

— Это нормально для спортсмена. Все девчонки хорошие. Иногда приходится останавливать слегка. Ничего, все хорошо. Мы ждем 2026 год. Ни больше ни меньше. Нам туда (на Олимпиаду) надо. Амбиции появились. Бронзовая есть, серебряная есть. Попробуем выиграть индивидуальную или командную. Загадывать не будем. Как будет, так будет. Народ старается.

— У Ирины Казакевич промахи на стойке. Не решается проблема?

— Ничего страшного. Все будет хорошо. Время есть. Тяжело после Пекина им всем бегать.

— Много сил отдали на олимпийский сезон или мотивация не та?

— Много всего. Мотивация есть. Ее на две Олимпиады хватит. Надо это все пережить и вернуться спокойно, соревноваться. Ногами возвращаемся в те же кондиции. Будем стараться улучшить. Этого мало. Надо быстрее бежать и стрелять.