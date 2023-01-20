Смольский — фаворит в борьбе за итоговую победу Кубка Содружества. Кто из россиян может подвинуть белоруса?

Итоги мужского спринта на этапе в Раубичах.

Кубок Содружества. 4-й этап. Раубичи

Спринт, мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 23.11,7 (0)

2. Даниил Серохвостов (Россия) — 1,8 (1)

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 15,1 (2)

Белорусские биатлонисты лидируют в общих зачетах Кубка Содружества. После женского спринта в Раубичах желтую майку забрала себе Динара Алимбекова-Смольская, в мужском тотале еще с прошлого этапа первое место удерживает ее муж Антон Смольский. Его главными преследователями являются россияне Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Бабиков в спринте на белорусском этапе выступил не очень удачно — два промаха, финиш со сломанной палкой и восьмое место. Его отставание от Смольского выросло. Латыпов же чуть подтянулся к белорусу. У Эдуарда бронза в спринте, когда Смольский занял шестое место. Топ-3 тотала выглядит так:

1. Антон Смольский — 954 очка

2. Антон Бабиков — 913 очков

3. Эдуард Латыпов — 885 очков

После финиша Латыпов рассказал о важности борьбы за победу в общем зачете Кубка Содружества.

Эдуард Латыпов. Фото Global Look Press

Не скажу, что у белорусов большие преимущества

— Результатом доволен, но не совсем. Хотелось бы большего. Это спорт. Надо готовиться к следующей гонке, исправить ошибки в стрельбе и бороться за победу.

— С чем связаны ошибки в стрельбе?

— В подходе к рубежу. Нужно более тонко его прочувствовать. Когда подходишь с высокого пульса, не успеваешь настроиться.

— Почему последний выстрел отложили?

— Уже пошло сильное восстановление. Слишком были большие колебания винтовки. Остановка была связана с тем, чтобы немножко восстановить. Что получилось, то получилось. И потерял время на стрельбе, и не попал. Нужно стараться закрывать.

— Тем не менее показали хороший ход. Согласны?

— Ход хороший, учитывая сегодняшнее самочувствие. Немножко обманчивое состояние. В любом случае бежится тяжело. Но хорошо, что можешь потерпеть, удается с этим самочувствием справляться и держать хорошую скорость.

— Как вам лучше, чтобы гонка преследования была на следующий день после спринта или как сейчас у девушек — через день?

— Мы бегали и так и так. Естественно, когда гонки три дня подряд, это немножко тяжелее. Мы моделировали такие соревнования. Поэтому должны справиться.

— Вы находитесь в лидирующей тройке общего зачета Кубка Содружества. Насколько важно это для вас?

— В любом случае важно. Мы соревнуемся, чтобы быть выше. Конечно, хочется в концовке сезона побороться за первую строчку. Для этого мы и бегаем, чтобы в каждой гонке показывать максимальный результат, набирать очки, себя и болельщиков порадовать в конце сезона.

— Не кажется, что у белорусов здесь преимущество? Они не все этапы Кубка России бегают, родная трасса, и, как говорят, на теплую погоду у них лучше едут лыжи.

— Не скажу, что какие-то большие преимущества. Каждый готовится по индивидуальному плану. И российские спортсмены не всегда бегают все гонки. Мы тоже пропускали этап в Рыбинске. Были в горах. Думаю, что мы наравне. Выходим бегать в одинаковых условиях. Для них трасса такая же, как и для нас. Да, они местные, но мы в этом году здесь часто бегали. Трасса для меня знакома. Я ее очень хорошо знаю.

Хочется сравнить свои силы с лыжниками

— Как провели сбор на Семинском перевале и как встретили Новый год?

— Новый год встретил с семьей. Сбор прошел хорошо. Он был короткий. Все, что запланировали, сделали.

— Насколько этот горный сбор полезен? К каким стартам идет подготовка?

— Ко второй половине сезона горная подготовка в любом случае нужна для нас. Когда мало находишься в горах, идет какая-то растренированность. Мы должны поддерживать форму, даже если нет международных стартов. Как минимум три-четыре выезда в горы должны быть.

— Во время чемпионата мира будет этап Кубка России в Чайковском. Есть ли какое-то моделирование подготовки к основному февральскому старту?

— Конечно. Все к этому идет. Смоделировано, чтобы мы оставались в той же форме и ментально, и физически, чтобы мы были готовы вернуться. Для нас ничего нового нет.

— Перед началом сезона вы выступали в лыжных соревнованиях. Планируете ли еще выступать?

— По возможности. Рад был посоревноваться с лыжниками. Если будет такая возможность, сразу проведу гонки.

— Кого хотелось бы обогнать из лыжников?

— В идеале — всех, конечно. Хочется сравнить свои силы.

— Следите ли за Кубком мира? Есть ли понимание, почему Йоханнес Бе стал недосягаемым?

— Я с ним не созванивался. Но да, он сильные результаты показывает в этом году. Думаю, что связано с тем, кто и как провел подготовку перед Олимпиадой. Часто интервью читаю, что многие болели, у многих травмы, кто-то не успел восстановиться. Думаю, что норвежская команда прошла без срывов и сам олимпийский цикл, и после него. Помню, что они пропускали некоторые этапы в концовке. Успели отдохнуть. Поэтому показывают хорошую форму.