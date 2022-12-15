Уехала из России, разделась для глянца, занялась пилатесом. Виражи биатлонистки Хрусталевой

История призера Олимпиады, которая выступала за три страны.

Елена Хрусталева родилась в Красноярске, где одним из самых популярных видов спорта является биатлон. Правда, сначала родители отдали ее в горные лыжи, затем в лыжные гонки, а уже потом, в 11-летнем возрасте, она перешла в биатлон.

«У нас спортивная семья, папа спортсмен на все 200 процентов. Нас в семье четверо детей, и каждому он привил любовь к движению. Мы с детства ходили в походы, посещали секции по плаванию и карате, играли в баскетбол. С 7 до 11 лет мы занимались горнолыжным спортом. Потом я боялась ездить со спусков и бросила горнолыжный спорт. Но папа — лыжник, другого вида спорта не могло быть, поэтому оставались лыжные гонки. Папе понравился тренер по биатлону, и он отдал нас, всех четверых, в биатлон», — вспоминала Елена.

У девочки были неплохие успехи, она начала ездить на соревнования. В дальнейшем сибирячка четыре раза попадала в десятку лучших биатлонисток на этапах Кубка мира, становилась шестой в индивидуальной гонке на ЧМ-2009. Однако ей пришлось пройти сложный путь, чтобы завоевать олимпийскую медаль.

Елена Хрусталева. Фото Global Look Press

Выступала за три страны

Хрусталева дважды меняла спортивное гражданство. В сезоне-2001/02 Елена начала представлять Белоруссию. На это она пошла из-за высокой конкуренции в России. Но отношения с белорусской командой не задались, и спустя уже год вновь стала выступать под российским флагом. В 2003-м Хрусталева выиграла чемпионат Европы, финишировав первой в индивидуальной гонке. Это позволило ей попасть в состав сборной России и на чемпионат мира, но там она осталась лишь в запасе.

В 2006 году Елена снова приняла решение выступать за другую страну. На этот раз выбор Хрусталевой пал на Казахстан, где спортсменка проводила много сборов.

«Я осознала, что в России мне нет больше смысла бегать, я не видела своего дальнейшего развития. Удовольствие от своей работы я перестала получать. Было даже больше расстройств. Старший тренер однажды сказал: «Меня не волнует Хрусталева, Неупокоева, Ермолаева, нас интересуют медали. Соответственно, они в эстафету не ставятся». Хотя, вернувшись из Белоруссии, я готова была опять с российским флагом бегать», — так объясняла свой выбор биатлонистка.

При этом Хрусталева даже задумывалась об уходе из большого спорта, так как перспектив в России не было. И переход в Казахстан оказался не зря. Елена получила свой шанс и на Олимпиаде в Ванкувере завоевала серебро в индивидуальной гонке.

Елена Хрусталева. Фото Getty Images

Съемка в журнале

Накануне ОИ-2010 Хрусталева попала в громкий скандал, который произошел из-за съемки для казахстанского выпуска Men's Health. Девушка полностью обнажилась перед камерой.

Съемки состоялись еще в ноябре 2009 года. И как рассказала потом сама биатлонистка, фотограф выложил эти снимки на своем личном сайте, а белорусский «Прессбол» опубликовал у себя. И это всего за две недели до Олимпийских игр. Тогда СМИ всех трех стран бурно обсуждали смелую выходку спортсменки, а некоторые фанаты и бурно осуждали Хрусталеву за голые фотографии. Но завоеванной медалью она сняла с себя все вопросы. Простил ее даже отец.

«Мама сказала: замечательно, красивые фотографии. Папа, конечно, был немного в шоке, но через пару дней отошел», — признавалась спортсменка в интервью «КП».

Пилатес

После завершения карьеры спортсменки Елена работала в Союзе биатлонистов Казахстана, где занимала должность вице-президента. А сейчас она посвятила свою жизнь пилатесу. Биатлонистка не просто увлекалась этим модным на сегодня направлением гимнастики, но посетила множество курсов в разных странах и теперь передает свои знания другим как мастер-тренер. Более того, она работает над своей авторской программой и готовит инструкторов по пилатесу.

Елена Хрусталева. Фото Соцсети

«С пилатесом я познакомилась много лет назад. Уже тогда заинтересовалась им, но не до конца изучила все его особенности и преимущества. Я уверена, что эта система актуальна и для профессиональной спортивной деятельности. Общий тонус организма кардинально улучшается», — рассказывала Хрусталева в одном из своих интервью.

Также она преподает скандинавскую ходьбу. Среди ее учеников — как спортсмены, так и простые любители здорового образа жизни.