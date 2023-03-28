Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:10

Спецслужбы подключились к поискам пропавшего биатлониста. Он исчез десять дней назад

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Биатлонист Эйвинд Спораланн.
Эйвинд Спораланн.
Фото Соцсети
Биатлонист Эйвинд Спораланн.
Эйвинд Спораланн.
Фото Соцсети
Йоханнес Бе.
Фото AFP
1/3
Telegram Дзен
Местонахождение Эйвинда Спораланна, исчезнувшего во время чемпионата Норвегии, все еще неизвестно.

Призер молодежного чемпионата Норвегии по биатлону 2021 — 22-летний Эйвинд Спораланн ушел из дома в Лиллехаммере в воскресенье, 19 марта. Два дня спустя родственники спортсмена подали заявление о его исчезновении. Полиция, гражданская оборона и несколько десятков волонтеров «Красного креста» в течение шести дней искали следы Спораланна. Однако все, что им удалось обнаружить — машину биатлониста.

Эйвинд Спораланн. Он просто исчез. В Норвегии пропала восходящая звезда биатлона

В понедельник, 27 марта, на следующий день после окончания чемпионата Норвегии по биатлону, проходившего в Альте (в самом северном фюльке страны Финнмарке) полицейская операция была прекращена — теперь делом о пропаже Спораланна займутся норвежские спецслужбы.

Какие были версии у полиции?

Версий озвучивалось несколько: отправился на лыжах в лес (отпала довольно быстро, так как стало известно, во что Эйвинд Спораланн был одет: в кроссовках и пуховике активным туризмом на снегу не занимаются), спрятался и не хотел выходить на связь по личным причинам (один из руководителей операции по поиску спортсмена Руне Вегард Хузе озвучил этот вариант в интервью для Dagblaget, заявив, что «верит в теорию о том, что он жив, но не хочет, чтобы его нашли»). Вторую версию полицейские прорабатывали наиболее активно: в четверг, 24 мая (на шестой день после исчезновения биатлониста) волонтеры и сотрудники правоохранительных органов обшарили все жилые и нежилые постройки в районе университетского колледжа Лиллехаммера. Результатов поиски не возымели.

Биатлонист Эйвинд Спораланн.
Эйвинд Спораланн.
Фото Соцсети

На следующий день операция перешла с «полевого» этапа на стадию более тщательной работы с информацией. Следователи проверяли переписку Спораланна, прослушивали телефонные разговоры, анализировали банковские операции по счету Эйвинда. К выходным стало очевидно, что поиски пропавшего биатлониста зашли в тупик. Официальные сообщения полицейских, ранее излучавших уверенность в том, что парень просто вышел прогуляться и, скорее всего, жив, стали куда мрачнее по тональности.

Начальник оперативного отдела фюльке Иннландет (его столицей является Лиллехамме) Фроде Оверос признался Dagbladet, что «гипотез о том, что могло произойти, у них достаточно много, но ситуация в данный момент тяжелая». Подчиненные Овероса к тому моменту проверили лесополосу в радиусе нескольких десятков километров от того места, где Спораланн припарковал машину и не нашли никаких зацепок. Опубликованные волонтерами службы поиска людей объявления отклика также не вызвали. Оверос вынужден был признать, что его ресурсы исчерпаны: «Дело передано спецслужбам» — констатировал оперативник.

Йоханнес Бе.
Фото AFP

А помогали ли биатлонные звезды?

Поразительно, но на официальных страницах Норвежской биатлонной ассоциации, о поисках 22-летнего спортсмена не появилось никакой информации. Хвалебные посты в адрес Йоханнеса Бе и его рекордов в сезоне, поздравления Марте Ольсбу Ройселанн и Тириль Экхофф, завершившим профессиональную карьеру, фотографии с церемоний награждения на чемпионате страны и даже раздача призов от спонсора — все это оказалось куда важнее поисков пропавшего юниора.

Был Спораланн — и нет Спораланна. Да, на словах и президент норвежской Ассоциации Арне Хортен, и многие спортсмены выразили свою поддержку родственникам Эйвинда, но масштабной кампании, которая могла бы помочь с поисками 22-летнего таланта, никто из них так и не развернул. Ни братья Бе, ни Ветле Кристиансен, ни Стурла Лагрейд не удостоили истории огласке в соцсетях.

Международный союз биатлонистов также прошел мимо исчезновения не самого последнего спортсмена. Единственная загадочная история, которую главная федерация стреляющих лыжников подсветила, касалась расследования феномена Йоханнеса Бе: по этому поводу медиаслужба IBU выпустила видеоролик с двукратным олимпийским чемпионом — французом Кантеном Фийоном-Майе в роли «детектива». Настоящим же сыщикам пришлось в деле о пропаже Спораланна обходиться без помощи его звездных коллег по виду спорта.

Йоханнес Бе. Йоханнес Бе завершил сезон 19-й победой. Это результат на все времена?

?Равнодушие к огласке истории в соцсетях (а там даже по хэштегу с фамилией спортсмена всего пара десятков постов) могло стать одним из факторов того, что шансов найти норвежского биатлониста теперь все меньше. Последняя надежда на то, что кампания приведет к положительному результату и Эйвинд Спораланн сможет вернуться домой к родным — норвежская разведывательная служба. Последняя куда более известна работой в северных широтах и на море. На этот же раз им предстоит операция в лесах Иннланда.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Марта Ольсбу Ройселанн
Тириль Экхофф
1
0
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

День сенсаций в биатлоне! Перворазрядница вынесла всех в женском спринте