Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса

Выборы должны пройти за две недели до старта Кубка мира.

На Украине выборы главы биатлонной федерации в этом году проходят еще позже, чем в России. У нас они состоялись 14 октября, украинцы планируют провести конференцию 14 ноября — ровно за две недели до старта нового сезона Кубка мира. Почему выборы не прошли летом, что с предыдущим президентом и кто претендует на этот пост — в материале «СЭ».

Предыдущий президент ушел из-за помощи русским биатлонисткам

Долгое время вопрос о президенте ФБУ не стоял на повестке. С 1998 года организацию возглавлял Владимир Брынзак. С ним, по сути, и связаны все успехи украинского биатлона. При этом вопросы к нему по ходу работы возникали. Например, не всем понравилось, что Брынзак был явным противником бойкота Кубка мира в Тюмени в 2018 году. Но украинская команда все-таки не приехала в Россию из-за приказа сверху.

После 2014 года Брынзак продолжал приглашать в команду российских биатлонистов и тренеров. Например, в национальной сборной поработали такие специалисты, как Андрей Прокунин и Илья Лопухов, украинский комбинезон примеряли Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Екатерина Бех и Оксана Москаленко. Из-за последних двух и случился скандал, который стоил функционеру работы.

После начала спецоперации Брынзак утверждал, что почти все натурализованные россиянки покинули территорию Украины. По словам президента ФБУ, девушки по личным причинам задержались на родине и не приехали вовремя на запланированный сбор перед этапами Кубка мира.

На это отреагировали украинские биатлонисты. Кристина Ковалева в своих соцсетях выступила с разоблачением, что Брынзак лично вывозил Бех и Москаленко в Россию после начала СВО: «Сейчас он предлагает им вернуться и организует оплачиваемые сборы и высокую заработную плату. Нашим же биатлонистам предлагает сделать сборы за свой счет. Что происходит с этим миром?»

Поддержали Ковалеву и коллеги — Кристина Дмитриенко и Анастасия Меркушина. А чемпион мира-2019 Дмитрий Пидручный заявил, что надеется больше никогда не увидеть натурализованных спортсменов ни на сборах, ни на соревнованиях.

В итоге в начале апреля Владимир Брынзак под давлением заявил, что не будет переизбираться в ФБУ на новый срок.

Владимир Брынзак. rusbiathlon.ru

Почему до сих пор не избран президент федерации?

Выборы назначали на 18 мая. Но в итоге президиум федерации принял решение отложить отчетно-выборную конференцию до окончания военного положения в стране. Проблемой было то, что на Украине приостановили свою работу государственные реестры.

1 июля Брынзак написал заявление об уходе и формально покинул пост. Но остался исполняющим обязанности президента ФБУ.

Ситуация не менялась, но федерация неожиданно назначила новую дату выборов — 14 ноября. То, что важная для биатлона Украины конференция пройдет в разгар подготовительного процесса спортсменов и тренеров, не понравилось Дмитрию Пидручному, который планировал баллотироваться на пост президента еще в мае.

Дата выборов сейчас выглядит окончательной, но возможен любой поворот. По информации различных украинских СМИ, Владимир Брынзак хочет снова перенести конференцию из-за ухудшения ситуации в стране. Соответствующее решение исполняющий обязанности ФБУ планирует утвердить на заседании президиума организации.

Дмитрий Пидручный. Фото Global Look Press

Пидручный рвется в президенты, хотя еще не завершил карьеру

30-летний Пидручный по-прежнему является действующим спортсменом. Он не только есть в списках сборной, но и проходил с командой подготовительные сборы к этому сезону, в том числе тренировался в немецком Оберхофе. Также украинец выступил на летнем чемпионате мира в Рупольдинге, однако высоких результатов там не показал. Да, есть 10-е место в суперспринте, но летний ЧМ пропускают многие сильнейшие биатлонисты. Так, в очередной раз вообще не было норвежской команды.

Поэтому негодование Пидручного по поводу переноса выборов на 14 ноября понятно. Ведь это ему нужно прерывать подготовку к сезону за две недели до старта Кубка мира, чтобы принять участие в выборах. Несмотря на это, он подтвердил свое намерение баллотироваться на пост главы ФБУ. Спортсмен сказал, что за последние шесть месяцев стал более уверенным в этом шаге и набрался понимания, как перезагрузить украинский биатлон.

Вообще с февраля Пидручный один из самых активных украинских биатлонистов в медиа. Широко обсуждалась его фотография в военной форме. Его призвали в ряды ВСУ, и спортсмен проходил службу в Тернополе, где помогал военным. Снимок Пидручного разошелся по соцсетям западных биатлонистов, которые восхищались поступком украинца.

Не стеснялся спортсмен в выражениях в соцсетях. В одном из постов он послал на три известные буквы братьев Фуркад. Причина была в том, что на чемпионате мира среди юниоров Симон порвал французский флаг, чтобы сделать из него российский триколор и разместить на вакс-кабине. Таким образом Фуркад-старший хотел поддержать отстраненных российских юниоров. В комментарии к посту пришел Мартен Фуркад и сказал, что он не отвечает за поступки брата. Однако Пидручный не стал извиняться, а обвинил пятикратного олимпийского чемпиона в том, что тот публично не выступил в поддержку Украины и не осудил Россию. Дмитрий выразил сожаление, что голосовал за Мартена на выборах в комиссию МОК.

Иван Крулько. Фото Global Look Press

Второй кандидат невольно попал в протоколы итальянской полиции

Главным соперником Пидручного на выборах называют народного депутата Верховной рады Ивана Крулько. Возможно, его фамилия многим биатлонным болельщикам ничего не скажет, но на чемпионате мира в Антхольце в 2020-м он случайно оказался вовлечен в скандал.

Напомним, что на тех соревнованиях утром в номер российского биатлониста Александра Логинова нагрянула итальянская полиция с обыском. Причиной раннего и неприятного визита стали действия его личного тренера Александра Касперовича. Специалисту не хватило аккредитации на чемпионат, и он обратился к украинской сборной. Там ему выдали нужный пропуск на стадион. На махинации с аккредитацией обратили внимание карабинеры, которые пришли в отель нашей команды.

При чем здесь Крулько? Именно его фамилия была на той, переданной Касперовичу, аккредитации. И если вы сравните народного депутата Верховной рады и российского тренера, то поймете, почему обман вскрылся: Крулько и Касперович совершенно не похожи друг на друга, а на аккредитациях IBU всегда печатают фото.

Федерация биатлона Украины тогда поспешила выступить с заявлением на своем сайте. В нем говорится, что Крулько не мог никому передавать свою аккредитационную карточку, так как вообще уже уехал из Италии. Поэтому ФБУ обещала выяснить, кто вручил пропуск Касперовичу. Также объяснялось, почему народный депутат получил аккредитацию, хотя не является членом сборной: «Приглашение Крулько связано с совместной работой над развитием спортивной инфраструктуры в Украине, в частности строительства современного биатлонного комплекса в Ивано-Франковской области, одним из инициаторов которого был Иван Крулько».

В украинских СМИ сейчас пишут, что Крулько «уже пытались представить в качестве будущего руководителя федерации» на последней конференции IBU в Зальцбурге. Именно народный депутат представлял Украину на этом заседании.

Список кандидатов на пост главы ФБУ пока не окончательный, и еще кто-то может вклиниться в борьбу Пидручного и Крулько на выборах. Конечно, если эти выборы вообще состоятся 14 ноября.