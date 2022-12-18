Гараничев вспомнил свои лучшие годы, а Казакевич вновь провалила стрельбу

Чем запомнились эстафеты на Кубке России в Уфе.

Кубок России. 4-й этап. Уфа

Сингл-микст

1. Виктория Сливко — Евгений Гараничев (Тюменская область-1) — 41.31,1 (0+4)

2. Ирина Казакевич — Александр Поварницын (УФО-1) — 15,7 (0+9)

3. Тамара Дербушева — Кирилл Бажин (Свердловская область) — 28,1 (0+5)

4. Мария Дубровская — Антон Бабиков (Башкирия-1) — 1.40,7 (0+8)

5. Лариса Куклина — Руслан Каюмов (ЯНАО-1) — 1.55,7 (0+12)

6. Владислава Гаврилова — Семен Сучилов (ХМАО-Югра-1) — 1.57,2 (2+10)

Смешанная эстафета

1. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев) — 1:18.52,6 (2+12)

2. СЗФО (Анастасия Егорова, Анна Старовойтова, Василий Томшин, Максим Цветков) — 8,6 (0+11)

3. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) — 1.12,2 (2+14)

4. Тюменская область (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин) — 2.15,5 (1+14)

5. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Даниил Фомин, Михаил Первушин) — 2.53,1 (2+10)

6. УРФО (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Дмитрий Абашев, Александр Попов) — 3.07,5 (5+12)

Четвертый этап Кубка России по биатлону подошел к своему логическому завершению: турнир в Уфе закрыли двумя эстафетами. На этот раз более представительным по составу получился сингл-микст — именно в усеченном формате команд приняла участие большая часть сборников и лидеров сезона. Не менее интересной вышла и классическая смешанная эстафета. И хотя командные соревнования на личный рейтинг не влияют, в победителях и призерах в основном главные действующие лица этого года.

Гараничев поддержал боевой настрой Виктории Сливко

Когда говорят, что гонки на Кубке России насыщеннее и напряженнее, чем на Кубке мира, в основном имеют в виду непредсказуемость результатов и плотность в таблице лидеров. Действительно, прямо сейчас дистанция между лидером женского зачета Викторией Сливко и первой преследовательницей Елизаветой Каплиной сократилась до двух баллов, а по новой системе подсчета Каплина Сливко и вовсе бы обходила. На Кубке мира же у француженки Жюли Симон вполне комфортное преимущество над Лизой Витоцци и Эльвирой Оберг, хотя последняя и здорово прибавила на этапе в Анси. Сравнимый перевес и Йоханнеса Бе над Стурлой Легрейдом. Но что важнее — отрыв между двумя лидерами норвежской сборной и всеми остальными уже после первой трети сезона настолько велик, что французам и шведам их уже точно не достать. У нас же вся первая пятерка в плотной борьбе, хотя Карим Халили немного и вышел вперед.

Карим берет стабильностью, но при этом у него пока только одна победа. Другие триумфаторы меняются между собой, а иногда и вовсе появляется неожиданный джокер — такой, как вчерашний взлет Александра Корнева. В зачете регионов впереди Ханты-Мансийск, но и здесь плотная борьба — Тюмень под руководством тренера Максима Кугаевского не отстает. Биатлонисты Тюмени провалили прошлые два сезона, но сейчас возвращают свои былые позиции. Очень удачно для Тюмени прошел сингл-микст. Виктория Сливко и Евгений Гараничев провели едва ли не идеальную гонку. И если к стабильности Сливко по ходу этого сезона мы уже успели привыкнуть, то вот сверхнадежность от Гараничева приятно удивила. Всего команда взяла четыре дополнительных патрона, и на последний круг Евгений заходил с таким отрывом, что мог уже себе позволить вразвалочку идти к своей партнерше.

Еще одна отличная гонка и золото в зачет Каплиной

Другая удача для Тюмени, что главные конкуренты из Югры в медали не попали. Отчасти это, конечно, связано с составами на гонку: ни одна из двух команд Ханты-Мансийска не выглядела равноценной и боевой. Шестыми пришли Семен Сучилов и Владислава Гаврилова, чуть впереди Лариса Куклина и Руслан Каюмов, выступающие за Ямало-Ненецкий автономный округ. Местная публика гораздо большего ждала от Антона Бабикова. Но Антона откровенно подвела напарница по сборной Башкирии Мария Дубровская. Третьими пришли Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Бажин уходил вторым после последней стрельбы, но без шансов уступил последний круг Александру Поварницыну. Поварницын эту гонку тоже может записать себе в зачет, поскольку за уши вытащил к серебру Ирину Казакевич. У Ирины снова проблемы со стрельбой. Мало того что она едва не зашла на круги, так еще есть большие вопросы к скорострельности.

Что Югра недобрала в сингл-миксте, то взяла в классической смешанной эстафете, на которую, пожалуй, и был основной упор тренерского штаба. Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев — по текущему сезону команда как минимум претендент на чемпионат Европы. Особенно хороша была Каплина. Елизавета набирает ход, и будет интересно последить за ней на Кубке Содружества в Рязани. Третье место у дублеров Ханты-Мансийска — бронзу взяла команда Ксении Довгой, Алины Кудисовой, Алексея Вагина и Дмитрия Иванова. Серебро у Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербурга и окрестностей. Результат во многом заслуга финишера Максима Цветкова, однако и Анастасия Егорова с Анной Старовойтовой и Василием Томшиным неплохо себя показали. Остальным командам не хватило ровного состава для конкурентной борьбы, разве что Красноярск с неплохими именами провалился. Возможно, в этом году стоит проще относиться к заявкам на эстафеты, иначе многие сильные биатлонисты остаются не у дел.