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Сегодня, 18:20

«Эдуард способен выигрывать. Не знаю, что он стесняется». Латыпов наконец-то первый на Кубке Содружества

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Эдуард Латыпов.
Фото Денис Костюченко/Белорусская федерация биатлона
Эдуард Латыпов.
Эдуард Латыпов.
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Итоги гонок преследования на этапе в Раубичах.

Кубок Содружества. 4-й этап. Раубичи
Гонка преследования, женщины
1. Лариса Куклина (Россия) — 31.00,6 (2)
2. Екатерина Носкова (Россия) — 35,9 (3)
3. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) — 53,5 (4)
Гонка преследования, мужчины
1. Эдуард Латыпов (Россия) — 33.07,9 (2)
2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 26,4 (2)
3. Василий Томшин — 43,7 (1)

На Кубке Содружества постоянно происходит что-то новое. На этапе в Раубичах впервые в один день выиграли два спортсмена из группы Юрия Каминского. До этого сезона специалист тренировал только мужчин, однако в подготовительный период к команде присоединилась Лариса Куклина. Она начала выигрывать, тренируясь под руководством Каминского, только в 2023 году. В Раубичах у нее уже две победы. После успеха в спринте Лариса была первой и в гонке преследования.

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— Вместе с успехом на Кубке России в Рыбинске у вас сейчас три победы подряд. Было ли когда-нибудь подобное?

— Было в юниорском возрасте, но только в юниорском, — говорит Куклина.

— В пасьюте много шли вместе с Динарой Алимбековой. Насколько ее темп и скорость были комфортны для вас?

— Вообще хотелось даже ее обойти, потому что казалось, она медленнее идет. В середине гонки подумала, что поберегу силы и пойду за ней.

— На масс-старт силы остаются?

— Все в равных условиях. Всем одинаково тяжело.

Эдуард Латыпов. Фото СБР
Эдуард Латыпов.

Латыпов должен доминировать

Другим спортсменом Каминского, который выиграл в гонке преследования, стал Эдуард Латыпов. Накануне в спринте он был третьим с двумя промахами. За эти ошибки на рубеже ему досталась порция критики от тренера. В пасьюте Латыпов, можно сказать, исправился. У него не получилась первая стойка, однако на последнем рубеже, на который он пришел одновременно с Каримом Халили, Эдуард отработал чисто.

Тренер по стрельбе в группе Каминского Максим Максимов рад успехам своих подопечных.

— Каминский критиковал Латыпова за стрельбу в спринте. В гонке преследования удалось решить проблемы?

— Нужно понимать, что все зависит от спортсмена. Они самостоятельно принимают решения и тактические, и технические, — объясняет «СЭ» Максимов. — Мы можем отработать только какие-то вещи в тренировочном процессе. У Эдуарда на тренировках таких проблем нет, которые он демонстрирует на некоторых соревнованиях. Как ему это преодолеть? Мы подбираем различные ситуации, чтобы он это преодолевал. Иногда получается, иногда нет.

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— Волновались за четвертую стрельбу в гонке преследования? Часто у него возникают проблемы именно на последнем рубеже.

— Конечно, волновался. Халили — очень опасный соперник. Мы знаем, что у него хороший компонент стоя. Он начал стрелять быстрее. Есть такая хитрость, что нужно стрелять быстрее, чтобы отвлечь соперника. Но Карим выглядит сейчас потяжелее Эдуарда. Я в любом случае за всех переживаю, волнуюсь за своих подопечных. Хотел бы, чтобы они стреляли достойно и на ноль, но не всегда получается.

— Никогда еще не было такого, что в один день две победы спортсменов из вашей группы. Рады?

— Это хорошо. Надеюсь, что это сложится в хорошую традицию. Пока выглядит как случайность. Латыпов способен выигрывать. Не знаю, почему стесняется. У него все есть для того, чтобы он побеждал, чтобы не разменивался на второе-третье места. Пока чего-то не хватает. Мы знаем, что Эдуард набирает свою форму стрелковую и спортивную через старты, через удачные старты. Надеюсь, что эта гонка даст ему толчок, чтобы он начал доминировать.

— Ваша группа сейчас выступает после горного сбора. Когда эффект гор начнет уходить?

— У всех по-разному. Мы это все мониторим. Мы не рассчитывали на хороший результат на первом этапе в Раубичах. Хотя как не рассчитывали? С таким потенциалом, который есть у Эдика. Он должен побеждать. Да, наверное, ребятам тяжело. Ждем хороший выход на второй этап Кубка Содружества.

Эдуард Латыпов. Фото СБР
Эдуард Латыпов.

Эдуард наслаждается гонками

Латыпов часто оказывается на подиуме в этом сезоне. Но победа в гонке преследования стала для трехкратного бронзового призера Олимпиады первой на Кубке Содружества.

— Долго шел к этой победе. Столько гонок был рядом. Сейчас все получилось, сошлось, — говорит Латыпов.

— Почему во время третьей стрельбы сделал заминку, после которой два раза промахнулся?

— Хотел аккуратнее сработать, потому что идет восстановление быстрое. Говорил накануне, что на подходе нужно уметь быстро подстраиваться. Я три выстрела сделал, меня начало немножко подколачивать. Не стал спешить. Не знаю, что было бы, если б поспешил. Выбрал другую тактику, но чуть-чуть недоработал.

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— На последний рубеж пришли вместе с Каримом Халили. Какая была тактика?

— Я знал, что с ним шел, но не придавал этому значения. Надо было отработать последний рубеж. Старался убрать эти лишние факторы, отработать надежно. Собрался, у меня получилось, учитывая, что на третьей стойке ошибся дважды, понимал, что нельзя больше ошибаться.

— Как трасса?

— Большая часть была в неплохом состоянии. В такую погоду она смогла сохраниться. Но первый подъем был очень тяжелый. Там была нереальная каша. Тяжело прокатить. Думаю, что все ребята ощутили мучения на этом подъеме. Сложно было.

— Тренер Юрий Каминский после спринта говорил, что Латыпов совершает одни и те же ошибки. Как настраивались на стрельбу в гонке преследования?

— Естественно, пытаюсь исправить моменты, которые не получаются в стрельбе. Ищу варианты, как сделать лучше. Не всегда получается. Это спорт. Но я не останавливаюсь на своем пути. Работаю, работаю, работаю. Всегда в поисках и стараюсь себя улучшить. Надеюсь, что стабильность придет и все будет хорошо.

— Он также говорил, что надо наслаждаться гонкой. Наслаждались?

— Я всегда наслаждаюсь. Это на первый взгляд кажется, что нет. Мы бегаем, получаем удовольствие, хоть это тяжелый вид спорта. Эмоции, которые получаешь на гонках, непередаваемые, чувство адреналина. В любом случае есть досадные моменты, но они не уменьшают той радости, которая есть на гонках.

— Белорусские родственники приходят за тебя поболеть?

— Нет, они приедут на второй этап в Раубичи.

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— У тебя здесь целая фан-группа, которая на трибунах с флагами с твоим лицом. Как ты это воспринимаешь?

— Я их знаю. Не в первый раз встречаемся на соревнованиях. Они сделали интересный флаг с моей фотографией. Многие его оценили. Приятно, что есть люди, которые за тебя искренне переживают и болеют.

— Мужской спринт на этом этапе перенесли с четверга на пятницу, и получилось три гонки подряд. Это может отразиться на результате, ведь в этом сезоне три дня подряд не бегали?

— Надо сначала сбегать, потом посмотреть. Но да, действительно, в таких погодных условиях тяжело три гонки подряд бежать, но что поделаешь? Все бегут в одинаковых условиях. Придется восстанавливаться. Бежать, терпеть, бороться. По-другому никак. Мы раньше бегали три дня подряд, даже больше.

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Лариса Куклина
Максим Максимов (биатлон)
Эдуард Латыпов
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Смольский — фаворит в борьбе за итоговую победу Кубка Содружества. Кто из россиян может подвинуть белоруса?