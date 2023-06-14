Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Допинг

Сегодня, 16:15

Скандальный российский биатлонист вновь получил дисквалификацию. Как так получилось?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Юрий Шопин.
Фото СБР
Telegram Дзен
На этот раз обошлось без драк с допинг-офицерами, но теперь к Юрию Шопину появились новые претензии.

На сайте Союза биатлониста России появилась новость о том, что спортсмен Юрий Шопин признан нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицирован на два года — с 7 июня 2023 года. Шопин совершил «нарушение порядка предоставления информации о местонахождении». Нюанс в том, что этого биатлониста со скандальной репутацией уже давно никто не видел на соревнованиях и он вроде как закончил карьеру. Так почему же его дисквалифицировали?

Завершил на словах

О том, что Шопин заканчивает карьеру, в свое время сообщил не сам атлет, а его тренер Юрий Охотников. По словам наставника, спортсмен объявил об окончании выступлений за неделю до летнего чемпионата России в сентябре 2022-го. Охотников назвал причину такого решения: Шопин не хочет занимать 25-е места, а пробиться выше у него уже не получается.

Видимо, предыдущая годичная дисквалификация (о ней расскажем ниже) сильно отразилась на карьере. После возвращения в спорт он не смог приблизиться к прежним результатам, в основном финишируя за пределами топ-20. В последний раз Шопин выступал на чемпионате России весной 2022 года, а после этого на старт официальных гонок не выходил.

Тимофей Лапшин выступает за&nbsp;Корею. На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?

Но чтобы уйти из большого спорта, недостаточно просто объявить о завершении карьеры (самому или с помощью тренера) и не появляться на соревнованиях. Нужно еще сделать необходимые бюрократические шаги. Шопин эти процедуры не прошел, что подтвердили «СЭ» в Союзе биатлонистов России. Спортсмен не написал в РУСАДА заявление об окончании карьеры, поэтому почти год находился в списке агентства для тестирования на допинг.

Наверняка биатлонист бросил заполнять систему АДАМС, за что и получил дисквалификацию, которую в данной ситуации можно считать формальностью.

Кстати, в это межсезонье имел место и обратный случай. Биатлонист Михаил Первушин, наоборот, поторопился написать заявление в РУСАДА, за что и пострадал. Через несколько дней после оформления всех бумаг Первушин передумал завершать карьеру, но по правилам заявление о возобновлении выступлений спортсмен должен написать за шесть месяцев до первого старта, в котором собирается участвовать. Сейчас он рискует пропустить летний чемпионат России. Но, вероятно, для Михаила будет сделано исключение, так как из пула тестирования он выбыл всего на несколько дней.

Фото СБР

Агрессивно встретил допинг-офицера

Десять лет назад Юрий Шопин считался перспективным юниором. А в 2015-м он собрал коллекцию медалей на Универсиаде в Осрблье. Он поднимался на подиум по итогам каждой из гонок. Всего две золотых и три бронзовых.

Через год ульяновский спортсмен стал попадать на Кубок мира, куда не так было просто пробиться. В то время в сборной выступали Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Евгений Гараничев. Надолго в элите биатлона Шопин не задерживался, балансируя между Кубком мира и Кубком IBU, но очки команде все-таки приносил. В 2017 году в Оберхофе он занял 33-е место в спринте и 31-е — в пасьюте. А в 2018-м Юрий был в золотом составе на смешанную эстафету на летнем чемпионате мира в Нове-Место. Тогда вместе с ним выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева и Никита Поршнев.

Но на старте зимнего сезона-2020/21 появилась новость: Шопин исключен из списка кандидатов в сборную страны. Одним исключением дело не закончилось. Союз биатлонистов России дисквалифицировал спортсмена за нарушение спортивной дисциплины.

Биатлонист Юрий Шопин.
Фото СБР

Причиной стало поведение Шопина на подготовительном сборе в Алдане. «Вечером после упорной тренировки Юрий решил расслабиться с помощью алкоголя и хорошо провел время. В тот момент, когда рано утром к нему постучался иностранный допинг-офицер, биатлонист еще не до конца протрезвел и пришел в себя, а потому визит незваного гостя встретил слишком агрессивно, что, наверняка, получило в итоге отражение в рапорте офицера», — написал журналист Александр Круглов.

Юрий Шопин. Русский биатлонист по пьяни наехал на допинг-офицера. Похоже, это конец его карьеры

Биатлонная общественность оказалась солидарна с дисквалификацией. А четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, что Шопин не впервые нарушает спортивный режим: «Все правильно — дисквалифицировали его на сезон. Это же не в первый раз. Как-то Шопин напился на сборе на глазах украинской команды. Они были в шоке».

Осенью 2021-го Юрий вернулся к тренировкам за счет региона, но больше ни к основной, ни к резервной сборной не приближался. Видимо, решил, что на его завершение карьеры никто не обратит внимание, в том числе допинг-офицеры, поэтому просто ушел не прощаясь. Но за этот проступок ему уже ничего не будет.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Юрий Шопин
17
Обсудить
Читайте также
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот