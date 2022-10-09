Юниорский турнир по биатлону прошел без стрельбы. Что это было — глупость или безответственность?

Организаторы не смогли купить патроны, но не захотели отменять соревнования.

Российский биатлон принято ругать. Критика зачастую необоснованна, но этот вид спорта удивительным образом аккумулирует вокруг себя все возможные конфликты. Но на этот раз удивились даже привычные к скандалам болельщики. В Ижевске собрались проводить крупные биатлонные соревнования, но они внезапно превратились в забег на лыжероллерах без винтовок. Все потому, что организаторы забыли... купить патроны. Нет, вы не ослышались. Все так и есть — оргкомитет соревнований не посчитал важным обеспечить участников ключевым для вида спорта снаряжением.

Организаторы не успели составить документацию

Всему на свете можно придумать разумное объяснение, но спокойно относиться к казусу в Ижевске невозможно. В столице Удмуртии с 4 по 6 октября состоялись республиканские соревнования по биатлону «Кубок памяти ЗТ СССР и России Михаила Владимировича Ткаченко» среди юношей и девушек 15—18 лет. Но вот только полноценного биатлона на этих стартах не получилось. Соревнования прошли без стрельбы только из-за того, что организаторы не успели вовремя приобрести патроны. Об этом честно рассказал глава Федерации биатлона Удмуртии и бывший спортсмен сборной страны Иван Черезов. «Процедура приобретения патронов непростая, — пытается объясниться трехкратный чемпион мира. — Сроки поджимали, и, чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части. Можно было и не проводить ничего, но старты все равно нужны, соревнования должны восприниматься как праздник».

Любопытно, почему юные биатлонисты должны воспринимать как праздник соревнования по своему любимому виду спорта без его важнейшей составляющей? Также поражает позиция легендарного спортсмена о том, что нет ничего страшного в проведении соревнований без стрельбы. Интересно, а сам Черезов смог бы добиться своих успехов, если бы регулярно попадал на такие турниры? Ведь главное же — атмосфера праздника! К вопросу о сложностях с регламентом закупки патронов. В магазине за углом их действительно не приобрести, есть четко прописанные процедуры. Однако и сложностей с этим тоже нет никаких, главное — вовремя начать работу в этом направлении. «Они, видимо, сроки просто прозевали, поэтому так получилось, — говорит олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Есть время подачи заявок на площадку, где производится закупка, — открытый аукцион либо конкурс, и так далее».

Иван Черезов. Евгений Тумашов, СБР

СБР о проблемах с патронами ничего не знали

Как утверждают эксперты, никакого дефицита в спортивных патронах в стране нет, и финансовых сложностей с приобретением инвентаря также быть не могло. Как правило, этот вопрос ложится на плечи Союза биатлонистов России. Более того, как утверждает руководство СБР, если бы оргкомитет соревнований или представители Федерации биатлона Удмуртии напрямую обратились бы к ним с просьбой посодействовать с приобретением патронов, проблему постарались бы решить даже с учетом пропущенных сроков. Однако в СБР ничего не знали о ситуации и услышали о проблеме только постфактум. «Надо раньше заниматься этими вопросами, готовиться к соревнованиям, — сетует президент СБР Виктор Майгуров. — Страшно то, что они не подготовились к соревнованиям. Вот это страшно». Майгуров утверждает, что на его памяти подобных инцидентов не было — это уникальный пример непрофессионализма.

У СБР теперь есть ряд серьезных претензий к биатлону Удмуртии и Черезову. Было бы смешно, если бы не так грустно — подобные случаи ярче всего описывают ситуацию в некоторых регионах. Старты начального уровня (особенно летние по зимним видам) в исключительных случаях иногда проводят без стрельбы. Но это может объясняться только погодными условиями или другими чрезвычайными обстоятельствами. Но вот чтобы оргкомитет в принципе не позаботился о приобретении инвентаря — это что-то новое. Хотя чего ругать Ижевск, когда в Казани только построенная новая биатлонная трасса разваливается на глазах. И все потому, что строители не приняли во внимание наличие грунтовых вод и осадок.

Стрельба стоя. Александр Вильф

Региональные проблемы гораздо глубже, чем кажутся

Добавим еще пару красок в и без того не самую радостную картину. Некоторым региональным федерациям часто не под силу организовать выезд своих спортсменов на соревнования. Кроме того, низкая инфраструктурная база. Малое количество биатлонных центров в стране... Мы уже давно не видим новых имен, зато давно забытые ветераны спокойно возвращаются в элиту. Потому что на безрыбье... Мы так привыкли к красивым этапам Кубка мира, что совсем забыли про внутренние соревнования. А на них как были явные сложности с организацией, так никуда они и не исчезли. Разве что стали приезжать спортсмены сборной, да и то не все. Хотя сейчас лучший шанс из возможных обратить внимание на региональный биатлон и задуматься о будущем.

Про школу в Ижевске, не случись такого казуса, так вообще мало кто и вспоминал. А ведь в соцсетях родители учеников пишут, что корень проблем гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. «Каждый год школе биатлона обрезают бюджет, и денег просто нет. Из-за этого руководству приходится выкручиваться, извиваться, что-то придумывать», — сообщает взволнованный отец одного из участников тех соревнований по «биатлонным лыжероллерам». Одно хотя бы радует — освещение проблемы в медиа так или иначе помогает в решении ситуации. Директор АУ УР «ССШОР по биатлону им. А.М. Демидова» Ростислав Мусалимов уже объявил, что на ноябрьские старты документы на закупку патронов уже подписали, и проблем быть не должно.